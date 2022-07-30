08:00 30.07.2022 (обновлено: 08:05 30.07.2022)
Край, где всегда рады гостям: маршрут по самым красивым местам Ингушетии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Эта северокавказская республика, граничащая с Грузией, Северной Осетией и Чечней, — самый небольшой по площади субъект Российской Федерации: с севера на юг — 144 километра, с запада на восток — 72. Но достопримечательностей и экзотики тут хватает: башни, храмы, бурные реки, заснеженные вершины. О том, как в Ингушетии рады гостям, что нужно обязательно попробовать и где побывать, — в материале РИА Новости.
Одна дорога — миллион впечатлений
Если у вас совсем мало времени на знакомство с Кавказским регионом, выделите несколько часов и прокатитесь на машине через Джейрахское ущелье от Военно-Грузинской дороги до трассы "Кавказ".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина едет верхом мимо заброшенного аула Таргим в Ингушетии
Мужчина едет верхом мимо заброшенного аула Таргим в Ингушетии
Останавливаться захочется через каждые пару километров — виды невероятные. Стадо овец пасется на фоне заснеженных горных вершин, из-за поворота показывается древний башенный комплекс, а в какой-то момент облака начинают проплывать под ногами. Пейзажи, как и погода, меняются постоянно.
Но есть нюанс: так как рядом граница, въехать и выехать можно только через КПП, предупреждает гид-экскурсовод Инна Яковлева. Нужно предъявить российский паспорт, а иностранцам — заранее оформленный пропуск.
И если документы выглядят потрепанными или порваны, пограничники могут и не пустить: с этим строго.
Три дня и три ночи
По пути не стесняйтесь заезжать в села. Выйдешь из машины — сразу окружают любопытные местные. Закидывают вопросами: откуда едете, как вам наш край, башни уже видели? И обязательно зовут в гости.
"Гость — подарок Творца, — так говорят с древних времен, — рассказывает Инна. — Дом, где не бывают гости, считается безбаракатным, то есть лишенным божественного благословения".
Раньше для путников даже строили отдельное жилье во дворе, которое всегда было открыто для каждого, добавляет она. Сейчас приводят в главный дом, ставят все лучшее на стол, дают советы, когда и куда съездить.
Считается, что нужно кормить, поить гостя и ухаживать за ним три дня и три ночи, отмечает гид и организатор тура "Золотое кольцо Северного Кавказа" Висхан Гадзиев. Потом all inclusive закончится: придется погружаться в семейный быт и разделять с хозяином повседневные труды и заботы.
Швейцария по-ингушски
Одно из основных туристических направлений в республике — Джейрахский район. За красоту покрывающих склоны лугов и чистейший воздух его называют ингушской Швейцарией. А еще тут много старинных сторожевых и жилых башен. Иногда одиночные, но чаще — целые комплексы.
Башенные комплексы, Ингушетия
Чтобы получить представление о жизни и быте ингушей, побывайте хотя бы в двух-трех башнях.
Неплохо сохранились строения (а их здесь около сотни!) в комплексе Эгикал, возведенном в XI-XII веках. Каждая башня принадлежала одной семье. На строительство — ровно год, если не успевали — позор роду.
CC BY-SA 4.0 / Тимур Агиров / Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори
Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори
Башни узкие, высокие, без ступеней — не очень понятно, как попадали внутрь. На самом деле, все просто: вход располагался на втором этаже из пяти, к нему вела приставная лестница. Если нападал враг, ее убирали.
Погуляйте по комплексам Таргим, где хорошо сохранились оборонительные башни, и Цори, где на каждом строении — петроглифы.
Место боевых башен
На главной дороге, проходящей через всю Ингушетию от Северной Осетии до Чечни, отличный асфальт. Но так далеко не везде. По природному заповеднику "Эрзи", рядом с которым как раз проходит трасса, проложены грунтовки. В солнечную погоду проедет любой, а вот в дождь — только джипы.
© Ольга КабановаГрунтовая дорога по территории заповедника "Эрзи"
© Ольга Кабанова
Грунтовая дорога по территории заповедника "Эрзи"
Но посетить заповедник стоит. Во-первых, чтобы восхититься красотой водопадов, горных рек, рододендроновых зарослей, кленов, буков, дубов и лип. Если подняться выше двух километров над уровнем моря, леса сменятся горными степями, а еще через 1500 метров — царство вечной мерзлоты.
Во-вторых, чтобы увидеть Тхаба-Ерды — один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии. Его построили на месте языческого алтаря, о котором до сих пор напоминают петроглифы на ограде и отдельных камнях. По одной из версий, загадочные символы — это карта звездного неба, помогавшая жрецам вести счет дней.
Если Тхаба-Ерды находится совсем близко от въезда, то до следующей точки — родовой крепости клана Оздоевых "Вовнушки" — придется проехать несколько километров по извилистой грунтовке.
В переводе с ингушского это "Место боевых башен": раньше оборонительные сооружения охраняли маршрут Великого шелкового пути, по которому торговые караваны из Ассинского ущелья выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта, а затем спускались к Магасу.
В 2008-м комплекс "Вовнушки" стал финалистом конкурса "Семь чудес России" как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
По преданию, крепость заложили две женщины, вылившие на скалы молоко. Там, где оно не впиталось, и начали строительство. А молоко служило основой для раствора, державшего каменную кладку.
Вид на башню комплекса "Вовнушки"
Обязательно поднимитесь наверх, прямо к подножию вырастающих из скал башен: с высоты открывается отличный вид на ущелье и долину. Склон крутой, поэтому лучше надеть кроссовки или трекинговые ботинки.
Въезд на территорию "Эрзи" стоит 150 рублей с человека, детям бесплатно.
Город солнца
Не обделяйте вниманием и Магас (в переводе — "город солнца"), столицу республики. Первое, что увидите на въезде, — Аланские ворота. Поднимитесь по винтовой лестнице на смотровую площадку на самом верху, лучше всего на закате.
Аланские ворота при въезде в город Магас
Первое упоминание о Магасе датируется 943 годом, а уже в 1239-м монголы разрушили город. Возродили его в 1994-м, причем специально, чтобы сделать столицей.
На осмотр хватит одного дня. Поднимитесь на стометровую Башню Согласия (это новодел), загляните в соборную мечеть "Сердце Кавказа", изучите экспонаты в Музее военной техники под открытым небом в парке Победы.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСтометровая Башня Согласия и здание телерадиокомпании (справа) в городе Магасе
Стометровая Башня Согласия и здание телерадиокомпании (справа) в городе Магасе
А еще именно в Магасе можно продегустировать национальные блюда, ведь в селах и даже рядом с достопримечательностями кафе и ресторанов практически нет.
"Местная кухня богата мучными изделиями и мясом, — рассказывает Инна Яковлева. — Основное блюдо на столе — это дулх-халтам, мясо с галушками. На втором месте по популярности — тоненькие лепешки чепалгаш, чапильг и хингалш с творожной, тыквенной, картофельной и луковой начинками. В народе говорят: чем тоньше лепешки, тем лучше хозяйка в доме".
А из сладкого Висхан Гадзиев рекомендует попробовать рис с орехами и сухофруктами и халву из кукурузной или пшеничной муки.
Сувенирами тоже лучше закупаться в столице. Из Ингушетии везут папахи, горный чай, войлочные ковры — истинги. Ну и магнитики с изображением "Вовнушек".
Под звездным небом
Путешествовать по Ингушетии удобнее на личном автомобиле — так проще добираться до достопримечательностей. Если такой возможности нет, берите авиабилеты до Магаса (от 4600 рублей с человека в одну сторону), а там арендуйте машину.
Международный аэропорт Магас
Еще один вариант — организованные туры. Такие предлагают, например, в компании Adventure Guide. Трехдневная поездка-знакомство с архитектурными комплексами обойдется в 24 800 с человека. А у Russia Discovery есть джип-туры, тоже на три дня. Цена — 34 900.
По словам Висхана Гадзиева, оптимальное время посещения Ингушетии — с середины мая по июль, но можно приезжать и зимой: климат комфортный.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаброшенный аул Таргим, расположенный в Таргимской котловине, на берегу реки Асса в Ингушетии
Заброшенный аул Таргим, расположенный в Таргимской котловине, на берегу реки Асса в Ингушетии
С жильем, правда, сложновато, в горных частях республики совсем мало отелей и гостевых домов. Поэтому многие туристы приезжают с палатками.
"Бояться тут нечего, — уверяет местный житель Аким. — Везде спокойно. Вас никто не тронет".
Если предпочитаете более комфортный отдых, Инна советует обратить внимание на гостиницу "Армхи" — самую крупную в Джейрахском районе.
Селение Джейрах, Ингушетия
"Она на склоне ущелья, в сосновом бору. Из окна открывается шикарный вид на гору Мят-Лоам", — говорит Яковлева. Приятный бонус — спа, сауна, массаж, зимой — горнолыжная трасса. Номер на двоих — 7400 рублей в сутки.
На перевале, у самого подножия вершины Цейлам, прячется мини-гостиница "Легенды гор". Ночью можно выбраться на открытую верхнюю террасу и любоваться небом: звезды близко. Проживание — от 6800.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель Ингушетии молится возле руин города Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии
Житель Ингушетии молится возле руин города Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии
В Ингушетии не забывайте о правилах поведения, принятых в республике, напоминает Инна.
"Нельзя ярко выражать эмоции, обниматься и целоваться в общественных местах, распивать на улице спиртные напитки", — поясняет она.
Никаких топов, мини и лосин. Идеальный вариант — платье или юбка не выше колен, брюки свободного кроя. А еще — закрытые грудь и плечи, причем мужчин это тоже касается.