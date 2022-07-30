https://ria.ru/20220730/ingushetiya-1805264660.html

Край, где всегда рады гостям: маршрут по самым красивым местам Ингушетии

Край, где всегда рады гостям: маршрут по самым красивым местам Ингушетии - РИА Новости, 30.07.2022

Край, где всегда рады гостям: маршрут по самым красивым местам Ингушетии

Эта северокавказская республика, граничащая с Грузией, Северной Осетией и Чечней, — самый небольшой по площади субъект Российской Федерации: с севера на юг —... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:05

туризм

магас

джейрахский район

республика ингушетия

природа

башня

туризм

маршруты - туризм

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Эта северокавказская республика, граничащая с Грузией, Северной Осетией и Чечней, — самый небольшой по площади субъект Российской Федерации: с севера на юг — 144 километра, с запада на восток — 72. Но достопримечательностей и экзотики тут хватает: башни, храмы, бурные реки, заснеженные вершины. О том, как в Ингушетии рады гостям, что нужно обязательно попробовать и где побывать, — в материале РИА Новости.Одна дорога — миллион впечатленийЕсли у вас совсем мало времени на знакомство с Кавказским регионом, выделите несколько часов и прокатитесь на машине через Джейрахское ущелье от Военно-Грузинской дороги до трассы "Кавказ".Останавливаться захочется через каждые пару километров — виды невероятные. Стадо овец пасется на фоне заснеженных горных вершин, из-за поворота показывается древний башенный комплекс, а в какой-то момент облака начинают проплывать под ногами. Пейзажи, как и погода, меняются постоянно.Но есть нюанс: так как рядом граница, въехать и выехать можно только через КПП, предупреждает гид-экскурсовод Инна Яковлева. Нужно предъявить российский паспорт, а иностранцам — заранее оформленный пропуск.И если документы выглядят потрепанными или порваны, пограничники могут и не пустить: с этим строго.Три дня и три ночиПо пути не стесняйтесь заезжать в села. Выйдешь из машины — сразу окружают любопытные местные. Закидывают вопросами: откуда едете, как вам наш край, башни уже видели? И обязательно зовут в гости.Раньше для путников даже строили отдельное жилье во дворе, которое всегда было открыто для каждого, добавляет она. Сейчас приводят в главный дом, ставят все лучшее на стол, дают советы, когда и куда съездить.Считается, что нужно кормить, поить гостя и ухаживать за ним три дня и три ночи, отмечает гид и организатор тура "Золотое кольцо Северного Кавказа" Висхан Гадзиев. Потом all inclusive закончится: придется погружаться в семейный быт и разделять с хозяином повседневные труды и заботы.Швейцария по-ингушскиОдно из основных туристических направлений в республике — Джейрахский район. За красоту покрывающих склоны лугов и чистейший воздух его называют ингушской Швейцарией. А еще тут много старинных сторожевых и жилых башен. Иногда одиночные, но чаще — целые комплексы.Чтобы получить представление о жизни и быте ингушей, побывайте хотя бы в двух-трех башнях.Неплохо сохранились строения (а их здесь около сотни!) в комплексе Эгикал, возведенном в XI-XII веках. Каждая башня принадлежала одной семье. На строительство — ровно год, если не успевали — позор роду.Башни узкие, высокие, без ступеней — не очень понятно, как попадали внутрь. На самом деле, все просто: вход располагался на втором этаже из пяти, к нему вела приставная лестница. Если нападал враг, ее убирали.Погуляйте по комплексам Таргим, где хорошо сохранились оборонительные башни, и Цори, где на каждом строении — петроглифы.Место боевых башенНа главной дороге, проходящей через всю Ингушетию от Северной Осетии до Чечни, отличный асфальт. Но так далеко не везде. По природному заповеднику "Эрзи", рядом с которым как раз проходит трасса, проложены грунтовки. В солнечную погоду проедет любой, а вот в дождь — только джипы.Но посетить заповедник стоит. Во-первых, чтобы восхититься красотой водопадов, горных рек, рододендроновых зарослей, кленов, буков, дубов и лип. Если подняться выше двух километров над уровнем моря, леса сменятся горными степями, а еще через 1500 метров — царство вечной мерзлоты.Во-вторых, чтобы увидеть Тхаба-Ерды — один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии. Его построили на месте языческого алтаря, о котором до сих пор напоминают петроглифы на ограде и отдельных камнях. По одной из версий, загадочные символы — это карта звездного неба, помогавшая жрецам вести счет дней.Если Тхаба-Ерды находится совсем близко от въезда, то до следующей точки — родовой крепости клана Оздоевых "Вовнушки" — придется проехать несколько километров по извилистой грунтовке.В переводе с ингушского это "Место боевых башен": раньше оборонительные сооружения охраняли маршрут Великого шелкового пути, по которому торговые караваны из Ассинского ущелья выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта, а затем спускались к Магасу.В 2008-м комплекс "Вовнушки" стал финалистом конкурса "Семь чудес России" как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.По преданию, крепость заложили две женщины, вылившие на скалы молоко. Там, где оно не впиталось, и начали строительство. А молоко служило основой для раствора, державшего каменную кладку.Обязательно поднимитесь наверх, прямо к подножию вырастающих из скал башен: с высоты открывается отличный вид на ущелье и долину. Склон крутой, поэтому лучше надеть кроссовки или трекинговые ботинки.Въезд на территорию "Эрзи" стоит 150 рублей с человека, детям бесплатно.Город солнцаНе обделяйте вниманием и Магас (в переводе — "город солнца"), столицу республики. Первое, что увидите на въезде, — Аланские ворота. Поднимитесь по винтовой лестнице на смотровую площадку на самом верху, лучше всего на закате.Первое упоминание о Магасе датируется 943 годом, а уже в 1239-м монголы разрушили город. Возродили его в 1994-м, причем специально, чтобы сделать столицей.На осмотр хватит одного дня. Поднимитесь на стометровую Башню Согласия (это новодел), загляните в соборную мечеть "Сердце Кавказа", изучите экспонаты в Музее военной техники под открытым небом в парке Победы.А еще именно в Магасе можно продегустировать национальные блюда, ведь в селах и даже рядом с достопримечательностями кафе и ресторанов практически нет."Местная кухня богата мучными изделиями и мясом, — рассказывает Инна Яковлева. — Основное блюдо на столе — это дулх-халтам, мясо с галушками. На втором месте по популярности — тоненькие лепешки чепалгаш, чапильг и хингалш с творожной, тыквенной, картофельной и луковой начинками. В народе говорят: чем тоньше лепешки, тем лучше хозяйка в доме".А из сладкого Висхан Гадзиев рекомендует попробовать рис с орехами и сухофруктами и халву из кукурузной или пшеничной муки.Сувенирами тоже лучше закупаться в столице. Из Ингушетии везут папахи, горный чай, войлочные ковры — истинги. Ну и магнитики с изображением "Вовнушек".Под звездным небомПутешествовать по Ингушетии удобнее на личном автомобиле — так проще добираться до достопримечательностей. Если такой возможности нет, берите авиабилеты до Магаса (от 4600 рублей с человека в одну сторону), а там арендуйте машину.Еще один вариант — организованные туры. Такие предлагают, например, в компании Adventure Guide. Трехдневная поездка-знакомство с архитектурными комплексами обойдется в 24 800 с человека. А у Russia Discovery есть джип-туры, тоже на три дня. Цена — 34 900.По словам Висхана Гадзиева, оптимальное время посещения Ингушетии — с середины мая по июль, но можно приезжать и зимой: климат комфортный.С жильем, правда, сложновато, в горных частях республики совсем мало отелей и гостевых домов. Поэтому многие туристы приезжают с палатками.Если предпочитаете более комфортный отдых, Инна советует обратить внимание на гостиницу "Армхи" — самую крупную в Джейрахском районе."Она на склоне ущелья, в сосновом бору. Из окна открывается шикарный вид на гору Мят-Лоам", — говорит Яковлева. Приятный бонус — спа, сауна, массаж, зимой — горнолыжная трасса. Номер на двоих — 7400 рублей в сутки.На перевале, у самого подножия вершины Цейлам, прячется мини-гостиница "Легенды гор". Ночью можно выбраться на открытую верхнюю террасу и любоваться небом: звезды близко. Проживание — от 6800.В Ингушетии не забывайте о правилах поведения, принятых в республике, напоминает Инна."Нельзя ярко выражать эмоции, обниматься и целоваться в общественных местах, распивать на улице спиртные напитки", — поясняет она.Никаких топов, мини и лосин. Идеальный вариант — платье или юбка не выше колен, брюки свободного кроя. А еще — закрытые грудь и плечи, причем мужчин это тоже касается.

https://ria.ru/20220613/chechnya-1793462411.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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