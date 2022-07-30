https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом

В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом - РИА Новости, 30.07.2022

В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом

Санкции против России в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Таким мнением в статье для газеты der... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:06

2022-07-30T18:06

2022-07-30T19:52

россия

украина

санкции в отношении россии

в мире

германия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Санкции против России в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Таким мнением в статье для газеты der Freitag поделились члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун."Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся", — говорится в материале.По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".От контрпродуктивных действий правительств пострадают люди с низкими и средними доходами, в том числе и высококвалифицированные сотрудники, поскольку существует риск приостановки работы целых отраслей промышленности, пояснили политики."Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни", — заключили они.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, санкции в отношении россии, в мире, германия, владимир путин