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В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом - РИА Новости, 30.07.2022
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В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом
В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом - РИА Новости, 30.07.2022
В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом
Санкции против России в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Таким мнением в статье для газеты der... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:06
2022-07-30T19:52
россия
украина
санкции в отношении россии
в мире
германия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Санкции против России в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Таким мнением в статье для газеты der Freitag поделились члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун."Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа &lt;…&gt; — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся", — говорится в материале.По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".От контрпродуктивных действий правительств пострадают люди с низкими и средними доходами, в том числе и высококвалифицированные сотрудники, поскольку существует риск приостановки работы целых отраслей промышленности, пояснили политики."Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни", — заключили они.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
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россия, украина, санкции в отношении россии, в мире, германия, владимир путин
18:06 30.07.2022 (обновлено: 19:52 30.07.2022)
 
В Германии заговорили о катастрофе из-за ситуации с газом

Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Санкции против России в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут сильный социальный протест. Таким мнением в статье для газеты der Freitag поделились члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.
"Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся", — говорится в материале.
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По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
От контрпродуктивных действий правительств пострадают люди с низкими и средними доходами, в том числе и высококвалифицированные сотрудники, поскольку существует риск приостановки работы целых отраслей промышленности, пояснили политики.
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"Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни", — заключили они.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
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