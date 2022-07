https://ria.ru/20220730/gazprom-1806090688.html

2022-07-30T16:27

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Британская Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название, передает агентство Блумберг.Ранее газета Financial Times сообщала, что компания может провести ребрендинг, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом". Газета уточнила, что название может быть изменено на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited."Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла свою деятельность под названием Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., отражение нового названия материнской компании Securing Energy for Europe GmbH", - говорится в сообщении агентства.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.

