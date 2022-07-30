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В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода - РИА Новости, 30.07.2022
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В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода - РИА Новости, 30.07.2022
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода
Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:55
2022-07-30T20:55
происшествия
жкх
челябинская область
чесменский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщал пресс-центр, в пятницу произошла разгерметизация подземного газопровода в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.Ранее сообщалось, что произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производилась в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода.
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происшествия, жкх, челябинская область, чесменский район
20:55 30.07.2022
 
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода

МЧС: в Челябинской области ликвидировали горение газопровода после разгерметизации

© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, в пятницу произошла разгерметизация подземного газопровода в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.
"Горение ликвидировано, производятся восстановительные работы", - сказали в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производилась в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода.
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