https://ria.ru/20220730/gazoprovod-1806139991.html
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода - РИА Новости, 30.07.2022
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода
Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:55
2022-07-30T20:55
2022-07-30T20:55
происшествия
жкх
челябинская область
чесменский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_540c36e859395592863c26ac4acb9b0b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщал пресс-центр, в пятницу произошла разгерметизация подземного газопровода в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.Ранее сообщалось, что произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производилась в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода.
https://ria.ru/20220723/dtp-1804456499.html
челябинская область
чесменский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_143:0:2359:1662_1920x0_80_0_0_12412b4790650896ebbc84c483376489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, челябинская область, чесменский район
В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода
МЧС: в Челябинской области ликвидировали горение газопровода после разгерметизации