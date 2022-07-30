https://ria.ru/20220730/gazoprovod-1806139991.html

В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода

В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода - РИА Новости, 30.07.2022

В Челябинской области ликвидировали горение подземного газопровода

Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:55

2022-07-30T20:55

2022-07-30T20:55

происшествия

жкх

челябинская область

чесменский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Горение подземного газопровода в Чесменском районе Челябинской области ликвидировано, сообщил в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщал пресс-центр, в пятницу произошла разгерметизация подземного газопровода в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.Ранее сообщалось, что произошедшее на газоснабжении потребителей не отразилось. Поставка газа производилась в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода.

https://ria.ru/20220723/dtp-1804456499.html

челябинская область

чесменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, челябинская область, чесменский район