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Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли - РИА Новости, 30.07.2022
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:57
2022-07-30T18:57
2022-07-30T19:00
экономика
россия
владимир путин
природный газ
рубль
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Президент РФ Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.По сведениям агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин стал автором "таких ключевых идей, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты газа, заявив только, что "положительно" оценивает ее действие.Кроме того, согласно публикации, Орешкин участвовал в разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В интервью агентству Орешкин заявил, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики"."Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - сказал Орешкин агентству.
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экономика, россия, владимир путин, природный газ, рубль
18:57 30.07.2022 (обновлено: 19:00 30.07.2022)
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
Блумберг назвал Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает
агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Президент РФ Владимир Путин
в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
По сведениям агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин стал автором "таких ключевых идей, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты газа, заявив только, что "положительно" оценивает ее действие.
Кроме того, согласно публикации, Орешкин участвовал в разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В интервью агентству Орешкин заявил, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики".
"Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - сказал Орешкин агентству.