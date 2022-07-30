https://ria.ru/20220730/gaz-1806121625.html

Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли

Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли - РИА Новости, 30.07.2022

Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли

Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:57

2022-07-30T18:57

2022-07-30T19:00

экономика

россия

владимир путин

природный газ

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803443761_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_13c125108e2cae47e1353fb22e8827ed.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Президент РФ Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.По сведениям агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин стал автором "таких ключевых идей, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты газа, заявив только, что "положительно" оценивает ее действие.Кроме того, согласно публикации, Орешкин участвовал в разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В интервью агентству Орешкин заявил, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики"."Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - сказал Орешкин агентству.

https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/gaz-1795794753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, природный газ, рубль