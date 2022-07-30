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Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли - РИА Новости, 30.07.2022
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Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли - РИА Новости, 30.07.2022
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли
Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:57
2022-07-30T19:00
экономика
россия
владимир путин
природный газ
рубль
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Президент РФ Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.По сведениям агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин стал автором "таких ключевых идей, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты газа, заявив только, что "положительно" оценивает ее действие.Кроме того, согласно публикации, Орешкин участвовал в разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В интервью агентству Орешкин заявил, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики"."Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - сказал Орешкин агентству.
https://ria.ru/20220609/gaz-1794244298.html
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экономика, россия, владимир путин, природный газ, рубль
18:57 30.07.2022 (обновлено: 19:00 30.07.2022)
 
Bloomberg назвало Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли

Блумберг назвал Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Президент РФ Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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По сведениям агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин стал автором "таких ключевых идей, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты газа, заявив только, что "положительно" оценивает ее действие.
Кроме того, согласно публикации, Орешкин участвовал в разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В интервью агентству Орешкин заявил, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики".
"Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - сказал Орешкин агентству.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПриродный газРубль
 
 
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