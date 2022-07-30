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Париж готовится сесть в Сену на открытии Олимпиады - РИА Новости, 30.07.2022
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Париж готовится сесть в Сену на открытии Олимпиады
Париж готовится сесть в Сену на открытии Олимпиады - РИА Новости, 30.07.2022
Париж готовится сесть в Сену на открытии Олимпиады
Первые Олимпийские игры в этом десятилетии в Старом Свете откроются ровно через два года в столице Франции. МОК предпочел (и то прищурившись, поскольку... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:00
2022-07-30T08:01
авторы
франция
париж
олимпийские игры
эммануэль макрон
стад де франс
олимпиада 2024
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Первые Олимпийские игры в этом десятилетии в Старом Свете откроются ровно через два года в столице Франции. МОК предпочел (и то прищурившись, поскольку настоящего сражения за право принимать лучших спортсменов мира в момент принятия решения, по сути, не было) Париж остальным участникам состязаний. Матч претендентов был, как принято говорить, товарищеским. Ну победил Париж — и отлично, пусть теперь, как говорится, получает все.Семьсот тридцать дней — традиционный рубеж в неофициальном календаре подготовки.И именно к этой дате был приурочен доклад Двора бухгалтерских книг (La Cour des Comptes) — все, имеющее отношение к властным институтам, во Франции называется очень цветисто.Итак, Двор бухгалтерских книг, а если по-простому — палата аудиторов, следящая за состоянием бюджета Пятой Республики и за тем, чтобы дебет не превышал кредит слишком уж скандально, заявил, что у фининспекторов имеются вопросы.Вопросы эти касаются не наличия свежих круассанов и не менее свежевыжатого цитрусового сока для миллионов гостей, болельщиков, членов официальных делегацией, многочисленных спортивных чиновников и, главное, для самих олимпиоников, а того, насколько французское государство способно обеспечить должный уровень безопасности во время проведения состязаний.Дальше в докладе (который не был предан огласке полностью, его текст утек в редакцию еженедельника Canard Enchaîné) указывается, что нынешних сил правопорядка, даже с учетом расширенного найма на работу в полицию, ОМОН (да, во Франции, этой колыбели всех прав человека, тоже есть такое подразделение, просто оно иначе называется) и жандармерию, не хватит, если продолжать, несмотря на крупнейшее спортивное событие, обеспечивать безопасность граждан не только там, где проводятся состязания, но и, например, в деревнях и городках, которые вообще трудно разглядеть на карте.А если обратиться к частникам, то есть к ЧОПам, то можно получить на выходе то, что все увидели во время финала ЛЧ в Сен-Сен-Дени, когда практически через соцсети наняли за (очень) мелкий прайс желающих поддерживать порядок на "Стад де Франс" стюардов. Новоиспеченные стюарды оказались — чистое совпадение, не иначе, — друзьями, родственниками и знакомыми родственников всего местного хулиганья, поэтому последние получили, как говорится, полную сатисфакцию. И матч посмотрели, и хаос навели, и в грабежах, сексуализированном насилии над женщинами и в воровстве по карманам болельщиков себе не отказали.Как и чудовищное организационное фиаско праздника европейского футбола постарались как можно быстрее "вывести" из публичных дебатов, так и от этого доклада аудиторов — в точном соответствии с первым правилом информационной войны — постарались внимание максимально отвлечь, переключив на иной сюжет."Иным" сюжетом оказалось интервью самого Эммануэля Макрона ведущему — и действительно чрезвычайно влиятельному и информированному ежедневному изданию L’Équipe.От президента (и от весьма опытных журналистов) ждали комментарии как раз на тему безопасности соревнований Олимпиады, и как именно он и уполномоченные им люди намерены эту проблему решать.Но услышали читатели нечто совершенно иное — "дополнительного, так называемого олимпийского налога, введено ни для частных, ни для юридических лиц не будет", — пообещал Макрон. Тот самый Макрон, кто также клятвенно обещал не вводить обязательную вакцинацию против ковида, кто не менее ярко клялся в том, что не допустит "сегрегации между привитыми и непривитыми французами".Вес слова президента все увидели и смогли тогда оценить.Но нынче — не то, что давеча.Сегодня вопрос о том, как именно и кто будет обеспечивать порядок и спокойствие во время Олимпиады (а вовсе не деньги, которых все равно во французских карманах нет и, скорее всего, не будет) становится главным.Силы правопорядка на уровне лидеров профсоюзов уже говорят, что им государство под разными предлогами зажало оплату 24 миллионов часов переработки. Еще раз, прописью: французское государство не оплатило (или не предоставило отгулов) своим важнейшим сотрудникам, своим едва ли не главным функционерам двадцать четыре миллиона рабочих дополнительных часов.Если переводить эти часы в деньги, то это, как подсчитали, составит примерно триста миллионов евро.Префектура полиции Парижа, своего рода государство в государстве, где работают едва ли не самые лучшие и опытные профессионалы, в свою очередь, и чтобы поддержать сотрудников, и чтобы подчеркнуть важность выводов аудита, в отданном прессе коммюнике заявила, что, оценивая масштаб лишь церемонии открытия (делегации, как предполагается, будут не маршировать по стадиону, а плыть по Сене на речных трамваях) и учитывая, что на набережных главной парижской водной артерии соберется не менее шестисот тысяч только приглашенных с билетами, а ведь будут и те, кто на балконах и террасах встанут, при имеющемся личном составе и мобилизации практически всех правоохранителей обеспечить безопасность мероприятия на требуемом уровне "не представляется возможным".Префектура указала, что те, кто придумывал торжество, не учли наличия воздушных и подводных БПА, этим креативщикам и в голову не пришло, что паника в толпе, насчитывающей более полумиллиона человек, может возникнуть абсолютно по любому поводу, а результат давки может быть фатальным для десятков, если не сотен и даже тысяч человек.Наверное, стоит подчеркнуть и вот что.За два года до открытия Игр уже не идет речь о том, насколько готовы будут те сооружения, которые Франция решила милостиво возвести. А говорят — и не трепачи в бистро, а высшие полицейские чины страны, что само присутствие на церемонии открытия Олимпиады может быть опасно для жизни.На память приходит в этой связи следующее.На протяжении всех лет, что Россия старательно разрабатывала проекты, тщательно и терпеливо строила стадионы, принимала с благодарностью все советы, все предостережения еще до геополитического кризиса, до осложнений отношений с Украиной и с коллективным Западом, нашу страну третировали во все той же западной прессе, как злобную парию, которая разрушает частные дома, выбрасывая владельцев на улицу, которая истребляет варварскими методами бродячих животных, которая нарушает экологию, злостно и сознательно.Кричали про то, что "все смоет в море", что "гостиницы рухнут — практически как домики из картона", что главный стадион обязательно "уйдет под землю, поскольку так говорят сейсмологи", а курорт Красная Поляна — весь — "накроет сель и снежная лавина, причем одновременно".Разумеется, все вышло ровно наоборот: Игры в Сочи, несмотря на вылитые на них до и после цистерны грязи, оказались едва ли не лучше всех организованными в этом веке. А еще через четыре года Россия титул чемпионки организации крупнейших состязаний подтвердила с блеском, проведя футбольное мировое первенство.Мы, наблюдая за происходящим во Франции, которая пытается организовать Игры в ситуации, когда у нее нет своих энергоносителей, когда которой бушует инфляция, а экономика шатается, с трудом хватая ртом воздух, не испытываем ни злорадства, ни мстительности.Потому что мы отлично помним, что дух этих соревнований, связывающий обе наши культуры с античностью, предполагает исключительную честность, безупречную справедливость, как и всякое отсутствие утробной вражды и ненависти.Мы доверяем усилиям Российского олимпийского комитета, который продолжает работу, чтобы обеспечить нашим спортсменам и квалификацию, и равноправное пребывание, как и участие в парижских Играх.Наверное, стоит добавить и то, что девиз "Игры, открытые для всех" — не просто красивый слоган. За ним — дела, усилия, кровь и пот. Всех.В том числе и наших парней и девчат.И именно потому, что мы желаем нашим не только победы, но и участия, мы очень не хотим, чтобы парижская Олимпиада вместо яркого и незабываемого праздника для всех села бы коллективно и публично в лужу.В спорте, если он действительно не связан с политикой, нет врагов. В спорте есть лишь соперники. Хорошо, если в грядущие 730 дней организаторы Олимпиады об этом вспоминали бы как можно чаще.
https://rsport.ria.ru/20220726/olimpiada-1805089301.html
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Елена Караева
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авторы, франция, париж, олимпийские игры, эммануэль макрон, стад де франс, олимпиада 2024
08:00 30.07.2022 (обновлено: 08:01 30.07.2022)
 

Париж готовится сесть в Сену на открытии Олимпиады

© AP Photo / Lewis JolyДевушка на фоне олимпийских колец возле мэрии в Париже
Девушка на фоне олимпийских колец возле мэрии в Париже - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Девушка на фоне олимпийских колец возле мэрии в Париже
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Первые Олимпийские игры в этом десятилетии в Старом Свете откроются ровно через два года в столице Франции. МОК предпочел (и то прищурившись, поскольку настоящего сражения за право принимать лучших спортсменов мира в момент принятия решения, по сути, не было) Париж остальным участникам состязаний. Матч претендентов был, как принято говорить, товарищеским. Ну победил Париж — и отлично, пусть теперь, как говорится, получает все.
Семьсот тридцать дней — традиционный рубеж в неофициальном календаре подготовки.
И именно к этой дате был приурочен доклад Двора бухгалтерских книг (La Cour des Comptes) — все, имеющее отношение к властным институтам, во Франции называется очень цветисто.
Итак, Двор бухгалтерских книг, а если по-простому — палата аудиторов, следящая за состоянием бюджета Пятой Республики и за тем, чтобы дебет не превышал кредит слишком уж скандально, заявил, что у фининспекторов имеются вопросы.
Олимпийские кольца на озере Лагоа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 15:08
Счетная палата указала на проблемы с безопасностью и бюджетом на Играх-2024
Вопросы эти касаются не наличия свежих круассанов и не менее свежевыжатого цитрусового сока для миллионов гостей, болельщиков, членов официальных делегацией, многочисленных спортивных чиновников и, главное, для самих олимпиоников, а того, насколько французское государство способно обеспечить должный уровень безопасности во время проведения состязаний.
Дальше в докладе (который не был предан огласке полностью, его текст утек в редакцию еженедельника Canard Enchaîné) указывается, что нынешних сил правопорядка, даже с учетом расширенного найма на работу в полицию, ОМОН (да, во Франции, этой колыбели всех прав человека, тоже есть такое подразделение, просто оно иначе называется) и жандармерию, не хватит, если продолжать, несмотря на крупнейшее спортивное событие, обеспечивать безопасность граждан не только там, где проводятся состязания, но и, например, в деревнях и городках, которые вообще трудно разглядеть на карте.
А если обратиться к частникам, то есть к ЧОПам, то можно получить на выходе то, что все увидели во время финала ЛЧ в Сен-Сен-Дени, когда практически через соцсети наняли за (очень) мелкий прайс желающих поддерживать порядок на "Стад де Франс" стюардов. Новоиспеченные стюарды оказались — чистое совпадение, не иначе, — друзьями, родственниками и знакомыми родственников всего местного хулиганья, поэтому последние получили, как говорится, полную сатисфакцию. И матч посмотрели, и хаос навели, и в грабежах, сексуализированном насилии над женщинами и в воровстве по карманам болельщиков себе не отказали.
Мяч финала Лиги чемпионов УЕФА в Париже - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 20:19Футбол
В УЕФА извинились за беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Как и чудовищное организационное фиаско праздника европейского футбола постарались как можно быстрее "вывести" из публичных дебатов, так и от этого доклада аудиторов — в точном соответствии с первым правилом информационной войны — постарались внимание максимально отвлечь, переключив на иной сюжет.
"Иным" сюжетом оказалось интервью самого Эммануэля Макрона ведущему — и действительно чрезвычайно влиятельному и информированному ежедневному изданию L’Équipe.
От президента (и от весьма опытных журналистов) ждали комментарии как раз на тему безопасности соревнований Олимпиады, и как именно он и уполномоченные им люди намерены эту проблему решать.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 09:00
Олимпиада в Париже на грани катастрофы. Паникует даже Макрон
Но услышали читатели нечто совершенно иное — "дополнительного, так называемого олимпийского налога, введено ни для частных, ни для юридических лиц не будет", — пообещал Макрон. Тот самый Макрон, кто также клятвенно обещал не вводить обязательную вакцинацию против ковида, кто не менее ярко клялся в том, что не допустит "сегрегации между привитыми и непривитыми французами".
Вес слова президента все увидели и смогли тогда оценить.
Но нынче — не то, что давеча.
Сегодня вопрос о том, как именно и кто будет обеспечивать порядок и спокойствие во время Олимпиады (а вовсе не деньги, которых все равно во французских карманах нет и, скорее всего, не будет) становится главным.
Силы правопорядка на уровне лидеров профсоюзов уже говорят, что им государство под разными предлогами зажало оплату 24 миллионов часов переработки. Еще раз, прописью: французское государство не оплатило (или не предоставило отгулов) своим важнейшим сотрудникам, своим едва ли не главным функционерам двадцать четыре миллиона рабочих дополнительных часов.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 08:00
Коррозия европейского металла сожрала Эйфелеву башню
Если переводить эти часы в деньги, то это, как подсчитали, составит примерно триста миллионов евро.
Префектура полиции Парижа, своего рода государство в государстве, где работают едва ли не самые лучшие и опытные профессионалы, в свою очередь, и чтобы поддержать сотрудников, и чтобы подчеркнуть важность выводов аудита, в отданном прессе коммюнике заявила, что, оценивая масштаб лишь церемонии открытия (делегации, как предполагается, будут не маршировать по стадиону, а плыть по Сене на речных трамваях) и учитывая, что на набережных главной парижской водной артерии соберется не менее шестисот тысяч только приглашенных с билетами, а ведь будут и те, кто на балконах и террасах встанут, при имеющемся личном составе и мобилизации практически всех правоохранителей обеспечить безопасность мероприятия на требуемом уровне "не представляется возможным".
Префектура указала, что те, кто придумывал торжество, не учли наличия воздушных и подводных БПА, этим креативщикам и в голову не пришло, что паника в толпе, насчитывающей более полумиллиона человек, может возникнуть абсолютно по любому поводу, а результат давки может быть фатальным для десятков, если не сотен и даже тысяч человек.
© AFP 2022 / Paris 2024 / Florian HulleПроект церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Проект церемонии открытия Олимпийских игр в Париже - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Paris 2024 / Florian Hulle
Проект церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Наверное, стоит подчеркнуть и вот что.
За два года до открытия Игр уже не идет речь о том, насколько готовы будут те сооружения, которые Франция решила милостиво возвести. А говорят — и не трепачи в бистро, а высшие полицейские чины страны, что само присутствие на церемонии открытия Олимпиады может быть опасно для жизни.
На память приходит в этой связи следующее.
На протяжении всех лет, что Россия старательно разрабатывала проекты, тщательно и терпеливо строила стадионы, принимала с благодарностью все советы, все предостережения еще до геополитического кризиса, до осложнений отношений с Украиной и с коллективным Западом, нашу страну третировали во все той же западной прессе, как злобную парию, которая разрушает частные дома, выбрасывая владельцев на улицу, которая истребляет варварскими методами бродячих животных, которая нарушает экологию, злостно и сознательно.
Кричали про то, что "все смоет в море", что "гостиницы рухнут — практически как домики из картона", что главный стадион обязательно "уйдет под землю, поскольку так говорят сейсмологи", а курорт Красная Поляна — весь — "накроет сель и снежная лавина, причем одновременно".
Разумеется, все вышло ровно наоборот: Игры в Сочи, несмотря на вылитые на них до и после цистерны грязи, оказались едва ли не лучше всех организованными в этом веке. А еще через четыре года Россия титул чемпионки организации крупнейших состязаний подтвердила с блеском, проведя футбольное мировое первенство.
Пресс-конференция президента ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 13.07.2018
13 июля 2018, 12:12Футбол
Инфантино назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории‍Джанни Инфантино охарактеризовал турнир как "невероятный и изумительный" и поблагодарил всех, кто готовил и проводил его, — от волонтеров до президента.
Мы, наблюдая за происходящим во Франции, которая пытается организовать Игры в ситуации, когда у нее нет своих энергоносителей, когда которой бушует инфляция, а экономика шатается, с трудом хватая ртом воздух, не испытываем ни злорадства, ни мстительности.
Потому что мы отлично помним, что дух этих соревнований, связывающий обе наши культуры с античностью, предполагает исключительную честность, безупречную справедливость, как и всякое отсутствие утробной вражды и ненависти.
Мы доверяем усилиям Российского олимпийского комитета, который продолжает работу, чтобы обеспечить нашим спортсменам и квалификацию, и равноправное пребывание, как и участие в парижских Играх.
Наверное, стоит добавить и то, что девиз "Игры, открытые для всех" — не просто красивый слоган. За ним — дела, усилия, кровь и пот. Всех.
В том числе и наших парней и девчат.
Вид на Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 18.02.2016
18 февраля 2016, 00:59
Проект Олимпиады 2024 года в Париже обойдется в 6,2 миллиарда евроМесто проведения Игр станет известно 15 сентября 2017 года. Решение будет принято на сессии МОК в Лиме. Помимо Парижа, на право принять соревнования претендуют Гамбург, Рим, Лос-Анджелес и Будапешт.
И именно потому, что мы желаем нашим не только победы, но и участия, мы очень не хотим, чтобы парижская Олимпиада вместо яркого и незабываемого праздника для всех села бы коллективно и публично в лужу.
В спорте, если он действительно не связан с политикой, нет врагов. В спорте есть лишь соперники. Хорошо, если в грядущие 730 дней организаторы Олимпиады об этом вспоминали бы как можно чаще.
 
АвторыФранцияПарижОлимпийские игрыЭммануэль МакронСтад де ФрансОлимпиада 2024
 
 
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