Россия эвакуировала почти три миллиона человек из опасных районов СВО
Минобороны: Россия эвакуировала почти три миллиона человек из опасных районов спецоперации
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия вопреки противодействию киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти три миллиона человек, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 26 531 человек, в том числе 3 585 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 976 342 человека, из которых 487 413 – дети", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли около 490 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.