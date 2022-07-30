https://ria.ru/20220730/evakuatsiya-1806146779.html

Россия эвакуировала почти три миллиона человек из опасных районов СВО

Россия эвакуировала почти три миллиона человек из опасных районов СВО - РИА Новости, 30.07.2022

Россия эвакуировала почти три миллиона человек из опасных районов СВО

Россия вопреки противодействию киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти три миллиона человек, заявил в субботу на брифинге... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:43

2022-07-30T21:43

2022-07-30T21:43

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

украина

киев

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия вопреки противодействию киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти три миллиона человек, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли около 490 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, киев