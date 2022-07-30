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Житель Иллинойса выиграл в лотерею 1,33 миллиарда долларов - РИА Новости, 30.07.2022
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Житель Иллинойса выиграл в лотерею 1,33 миллиарда долларов
Житель Иллинойса выиграл в лотерею 1,33 миллиарда долларов - РИА Новости, 30.07.2022
Житель Иллинойса выиграл в лотерею 1,33 миллиарда долларов
В США по итогам розыгрыша джекпота в лотерее Mega Millions один из билетов оказался выигрышным, принеся своему обладателю приз в 1,33 миллиарда долларов,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:10
2022-07-30T21:14
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. В США по итогам розыгрыша джекпота в лотерее Mega Millions один из билетов оказался выигрышным, принеся своему обладателю приз в 1,33 миллиарда долларов, сообщили в субботу организаторы лотереи.Как уточняют организаторы розыгрыша, окончательный размер выигрыша стал выше ожидаемого уровня после пересчета данных о проданных билетах. Всего было куплено почти 14,4 миллиона билетов. Ранее считалось, что джекпот составит 1,28 миллиарда долларов.Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.
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сша, в мире, лотерея, иллинойс
21:10 30.07.2022 (обновлено: 21:14 30.07.2022)
 
Житель Иллинойса выиграл в лотерею 1,33 миллиарда долларов

В США джекпот в лотерее на 1,33 миллиарда выиграл владелец билета, купленного в Иллинойсе

© Flickr / Robert S. DonovanБилет американской лотереи Mega Millions
Билет американской лотереи Mega Millions - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Flickr / Robert S. Donovan
Билет американской лотереи Mega Millions. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. В США по итогам розыгрыша джекпота в лотерее Mega Millions один из билетов оказался выигрышным, принеся своему обладателю приз в 1,33 миллиарда долларов, сообщили в субботу организаторы лотереи.
"Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали всех шесть номеров, необходимых для приза $1,337 миллиарда", - говорится в сообщении.
Как уточняют организаторы розыгрыша, окончательный размер выигрыша стал выше ожидаемого уровня после пересчета данных о проданных билетах. Всего было куплено почти 14,4 миллиона билетов. Ранее считалось, что джекпот составит 1,28 миллиарда долларов.
Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.
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