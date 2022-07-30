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При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения
При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения - РИА Новости, 30.07.2022
При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения
Два мирных жителя ранены в Петровском и Куйбышевском районах Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:04
2022-07-30T18:04
2022-07-30T18:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
петровский район
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Петровском и Куйбышевском районах Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Удар вражеского снаряда в Петровском районе по ул. Катовицкой, 48 привел к травматической ампутации правой стопы у мужчины 1954 года рождения... В результате вражеского обстрела Куйбышевского района по пр. Кремлёвскому, 19 получил ранение правого плеча мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, петровский район
При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя города