https://ria.ru/20220730/donetsk-1806113135.html

При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения

При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения - РИА Новости, 30.07.2022

При обстреле Донецка ВСУ два мирных жителя получили ранения

Два мирных жителя ранены в Петровском и Куйбышевском районах Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:04

2022-07-30T18:04

2022-07-30T18:04

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

петровский район

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Петровском и Куйбышевском районах Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Удар вражеского снаряда в Петровском районе по ул. Катовицкой, 48 привел к травматической ампутации правой стопы у мужчины 1954 года рождения... В результате вражеского обстрела Куйбышевского района по пр. Кремлёвскому, 19 получил ранение правого плеча мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

петровский район

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Евгения Нефедова

куйбышевский район, петровский район