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ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/dnr-1806137105.html
ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:36
2022-07-30T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
справки
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку также обстреляли в 18.05, 19.40 и 19.50. Было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, пять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм соответственно.Украинские войска в 18.30 и 18.50 обстреляли Гольмовский, в первом случае выпустили пять снарядов калибром 152 мм, а во втором произвели восемь выстрелов из танка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато
20:36 30.07.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку также обстреляли в 18.05, 19.40 и 19.50. Было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, пять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм соответственно.
Украинские войска в 18.30 и 18.50 обстреляли Гольмовский, в первом случае выпустили пять снарядов калибром 152 мм, а во втором произвели восемь выстрелов из танка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СтиролНАТО
 
 
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