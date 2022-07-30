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ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022

ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:36

2022-07-30T20:36

2022-07-30T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

справки

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку также обстреляли в 18.05, 19.40 и 19.50. Было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, пять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм соответственно.Украинские войска в 18.30 и 18.50 обстреляли Гольмовский, в первом случае выпустили пять снарядов калибром 152 мм, а во втором произвели восемь выстрелов из танка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато