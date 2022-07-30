https://ria.ru/20220730/dnr-1806117631.html

Украинские боевики выпустили по три снаряда калибром по Горловке и Донецку

Украинские боевики выпустили по три снаряда калибром по Горловке и Донецку - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские боевики выпустили по три снаряда калибром по Горловке и Донецку

Украинские войска за минуту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда того же калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:35

2022-07-30T18:35

2022-07-30T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда того же калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол