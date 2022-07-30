Украинские боевики выпустили по три снаряда калибром по Горловке и Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке и три снаряда по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда того же калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17.23 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 17.24 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".