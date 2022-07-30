https://ria.ru/20220730/dnr-1806107843.html
При обстреле ВСУ был поврежден дворец культуры в Донецке
При обстреле ВСУ был поврежден дворец культуры в Донецке - РИА Новости, 30.07.2022
При обстреле ВСУ был поврежден дворец культуры в Донецке
Дворец культуры и цех по розливу воды получили повреждения из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:16
2022-07-30T17:16
2022-07-30T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Дворец культуры и цех по розливу воды получили повреждения из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, дворец культуры имени Шевченко и цех по розливу воды получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района города.Помимо этого, зафиксированы повреждения многоквартирных и частных жилых домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район
При обстреле ВСУ был поврежден дворец культуры в Донецке
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ был поврежден дворец культуры имени Шевченко