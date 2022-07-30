https://ria.ru/20220730/avtokratiya-1806063009.html

Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине

Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине - РИА Новости, 30.07.2022

Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине

Мэр украинского Днепра Борис Филатов на фоне сведений о том, что главу штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства, заявил о возможном начале... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:57

2022-07-30T14:57

2022-07-30T14:57

в мире

владимир зеленский

украина

борис филатов

днепр (город)

геннадий корбан

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр украинского Днепра Борис Филатов на фоне сведений о том, что главу штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства, заявил о возможном начале формирования автократии на Украине.По данным издания Politico, Филатов "злится" на Владимира Зеленского за то, что тот якобы лишил гражданства Корбана."Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка", - отметил он в интервью изданию. Филатов добавил, что не хотел бы, чтобы центральные власти, воспользовавшись ситуацией в стране, начали "создавать автократию".Ранее Корбан сообщил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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в мире, владимир зеленский, украина, борис филатов, днепр (город), геннадий корбан