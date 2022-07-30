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Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине - РИА Новости, 30.07.2022
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Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине
Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине - РИА Новости, 30.07.2022
Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине
Мэр украинского Днепра Борис Филатов на фоне сведений о том, что главу штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства, заявил о возможном начале... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:57
2022-07-30T14:57
в мире
владимир зеленский
украина
борис филатов
днепр (город)
геннадий корбан
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр украинского Днепра Борис Филатов на фоне сведений о том, что главу штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства, заявил о возможном начале формирования автократии на Украине.По данным издания Politico, Филатов "злится" на Владимира Зеленского за то, что тот якобы лишил гражданства Корбана."Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка", - отметил он в интервью изданию. Филатов добавил, что не хотел бы, чтобы центральные власти, воспользовавшись ситуацией в стране, начали "создавать автократию".Ранее Корбан сообщил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
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в мире, владимир зеленский, украина, борис филатов, днепр (город), геннадий корбан
14:57 30.07.2022
 
Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине

Мэр Днепра Филатов заявил о возможном начале формирования автократии на Украине

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр украинского Днепра Борис Филатов на фоне сведений о том, что главу штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства, заявил о возможном начале формирования автократии на Украине.
По данным издания Politico, Филатов "злится" на Владимира Зеленского за то, что тот якобы лишил гражданства Корбана.
"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка", - отметил он в интервью изданию. Филатов добавил, что не хотел бы, чтобы центральные власти, воспользовавшись ситуацией в стране, начали "создавать автократию".
Ранее Корбан сообщил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
08:00
"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаБорис ФилатовДнепр (город)Геннадий Корбан
 
 
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