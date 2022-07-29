Рейтинг@Mail.ru
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220729/zhivotnye-1806688848.html
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной - РИА Новости, 02.08.2022
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной, специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить животных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-29T11:04
2022-08-02T15:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
дикие животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741395311_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_6644d4539400576613dd81f6e45d6ebf.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной, специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее сообщалось, что 26 и 27 июля в Москве была зафиксирована сильная жара, температура превышала 30 градусов тепла, гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности, городские службы были приведены в режим повышенной готовности."Специалисты "Мосприроды" сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться о зверях и птицах на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени: звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары", - сказано в сообщении.В департаменте отметили, что животные, которые обитают в вольерных комплексах природных территорий, тоже чувствуют себя хорошо, за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за ее температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой.Также в департаменте подчеркнули, что растения имеют ряд физиологических приспособлений для защиты от засухи. Устьица на листьях закрываются, что уменьшает потерю влаги, большинство растений способны менять расположение листьев, что бы уменьшить воздействие солнечных лучей. При длительной засухе древесные растения могут сбрасывать часть листвы. Наземная часть травянистых растений может засыхать, но благодаря запасу питательных веществ и воды в корневой части она восстанавливается после наступления благоприятных условий.
https://realty.ria.ru/20220728/fili-1805566033.html
https://ria.ru/20220726/immunizatsiya-1805333540.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741395311_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_353d1dc6db1df096d7787dbca2572730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода, дикие животные
11:04 29.07.2022 (обновлено: 15:06 02.08.2022)
 

Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБелка в парке на ВДНХ
Белка в парке на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Белка в парке на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной, специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее сообщалось, что 26 и 27 июля в Москве была зафиксирована сильная жара, температура превышала 30 градусов тепла, гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности, городские службы были приведены в режим повышенной готовности.
Парк Фили - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Благоустройство детского парка "Фили" в Москве завершится в этом году
"Специалисты "Мосприроды" сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться о зверях и птицах на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени: звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары", - сказано в сообщении.
В департаменте отметили, что животные, которые обитают в вольерных комплексах природных территорий, тоже чувствуют себя хорошо, за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за ее температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой.
"В жаркие дни принимаются меры и по сохранению зеленых насаждений. Особое внимание уделяется поливу молодых посадок на природных территориях. Каждое молодое дерево в течение всего лета должно поливаться не менее восьми раз за сезон. Но если температура выше нормы, то полив молодых посадок проводится ежедневно. И, конечно же, в жаркую и сухую погоду большое внимание уделяется профилактике пожаров на природных территориях Москвы. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ перешли на усиленное патрулирование природных территорий", - рассказали в пресс-службе.
Также в департаменте подчеркнули, что растения имеют ряд физиологических приспособлений для защиты от засухи. Устьица на листьях закрываются, что уменьшает потерю влаги, большинство растений способны менять расположение листьев, что бы уменьшить воздействие солнечных лучей. При длительной засухе древесные растения могут сбрасывать часть листвы. Наземная часть травянистых растений может засыхать, но благодаря запасу питательных веществ и воды в корневой части она восстанавливается после наступления благоприятных условий.
Лисенок - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 15:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала