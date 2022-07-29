https://ria.ru/20220729/zhivotnye-1806688848.html

Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной

Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной - РИА Новости, 02.08.2022

Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной

Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной, специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить животных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-07-29T11:04

2022-07-29T11:04

2022-08-02T15:06

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москва

мосприрода

дикие животные

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной, специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее сообщалось, что 26 и 27 июля в Москве была зафиксирована сильная жара, температура превышала 30 градусов тепла, гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности, городские службы были приведены в режим повышенной готовности."Специалисты "Мосприроды" сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться о зверях и птицах на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени: звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары", - сказано в сообщении.В департаменте отметили, что животные, которые обитают в вольерных комплексах природных территорий, тоже чувствуют себя хорошо, за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за ее температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой.Также в департаменте подчеркнули, что растения имеют ряд физиологических приспособлений для защиты от засухи. Устьица на листьях закрываются, что уменьшает потерю влаги, большинство растений способны менять расположение листьев, что бы уменьшить воздействие солнечных лучей. При длительной засухе древесные растения могут сбрасывать часть листвы. Наземная часть травянистых растений может засыхать, но благодаря запасу питательных веществ и воды в корневой части она восстанавливается после наступления благоприятных условий.

https://realty.ria.ru/20220728/fili-1805566033.html

https://ria.ru/20220726/immunizatsiya-1805333540.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, дикие животные