https://ria.ru/20220729/zerno-1805975555.html

В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ

В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022

В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ

Повторное возгорание произошло на складе с зерном, поврежденном в результате артобстрела со стороны украинских войск в Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:40

2022-07-29T19:40

2022-07-29T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805989195_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98d4574991cc59e5052d8ac18dee3195.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 29 июл - РИА Новости. Повторное возгорание произошло на складе с зерном, поврежденном в результате артобстрела со стороны украинских войск в Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.Он уточнил, что в настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по локализации пожара на зернохранилищах "Благовещенский-Зернопродукт" в городе Каменка-Днепровская."По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) 29 июля произошло повторное возгорание уничтоженного склада с зерном, после чего огонь распространился на расположенное рядом зернохранилище", - уточнил собеседник агентства.Он уточнил, что на борьбу с огнем привлечена специальная техника и личный состав пожарной части города Каменка-Днепровская, а также две пожарные машины из города Энергодар. Тушение пожара продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе с зерном в Запорожской области после удара ВСУ Склад с зерном в Запорожской области, поврежденный от удара украинских войск, снова загорелся 2022-07-29T19:40 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар