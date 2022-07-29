https://ria.ru/20220729/zerno-1805975555.html
В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ
В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ
Повторное возгорание произошло на складе с зерном, поврежденном в результате артобстрела со стороны украинских войск в Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:40
2022-07-29T19:40
2022-07-29T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 29 июл - РИА Новости. Повторное возгорание произошло на складе с зерном, поврежденном в результате артобстрела со стороны украинских войск в Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.Он уточнил, что в настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по локализации пожара на зернохранилищах "Благовещенский-Зернопродукт" в городе Каменка-Днепровская."По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) 29 июля произошло повторное возгорание уничтоженного склада с зерном, после чего огонь распространился на расположенное рядом зернохранилище", - уточнил собеседник агентства.Он уточнил, что на борьбу с огнем привлечена специальная техника и личный состав пожарной части города Каменка-Днепровская, а также две пожарные машины из города Энергодар. Тушение пожара продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пожар на складе с зерном в Запорожской области после удара ВСУ
Склад с зерном в Запорожской области, поврежденный от удара украинских войск, снова загорелся
2022-07-29T19:40
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, энергодар
19:40 29.07.2022 (обновлено: 22:25 29.07.2022)
В Запорожье загорелся склад с зерном, поврежденный при обстреле ВСУ
Власти Энергодара: произошло возгорание склада с зерном, поврежденном при обстреле ВСУ