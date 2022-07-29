https://ria.ru/20220729/zemletryasenie-1805919752.html

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 29.07.2022

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе России с Монголией в районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:56

2022-07-29T16:56

2022-07-29T16:56

происшествия

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе России с Монголией в районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, подземные толчки зафиксированы в 20.01 местного времени (16.01 мск), эпицентр землетрясения находился в районе Шапшальского хребта почти в 300 километрах к юго-западу от столицы Тувы Кызыла. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".В управлении МЧС по Туве РИА Новости подтвердили, что "произошло сейсмособытие", и уточнили, что жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800239255.html

кызыл

республика тыва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва