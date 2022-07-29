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В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 29.07.2022
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В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 29.07.2022
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе России с Монголией в районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:56
2022-07-29T16:56
происшествия
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе России с Монголией в районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, подземные толчки зафиксированы в 20.01 местного времени (16.01 мск), эпицентр землетрясения находился в районе Шапшальского хребта почти в 300 километрах к юго-западу от столицы Тувы Кызыла. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".В управлении МЧС по Туве РИА Новости подтвердили, что "произошло сейсмособытие", и уточнили, что жертв и разрушений нет.
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кызыл
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происшествия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
16:56 29.07.2022
 
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Туве на границе с Монголией произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Радио Sputnik Наталия НерсесянАлтайские горы
Алтайские горы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Радио Sputnik Наталия Нерсесян
Алтайские горы. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе России с Монголией в районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, подземные толчки зафиксированы в 20.01 местного времени (16.01 мск), эпицентр землетрясения находился в районе Шапшальского хребта почти в 300 километрах к юго-западу от столицы Тувы Кызыла. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
В управлении МЧС по Туве РИА Новости подтвердили, что "произошло сейсмособытие", и уточнили, что жертв и разрушений нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 01:49Туризм
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
 
ПроисшествияКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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