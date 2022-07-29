https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805738107.html

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США - РИА Новости, 29.07.2022

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США

Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США, но контакты с ним идут регулярно, сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:11

2022-07-29T00:11

2022-07-29T01:33

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США, но контакты с ним идут регулярно, сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Ее спросила одна из журналисток, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть якобы угасающий интерес к конфликту на Украине."Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно - по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе", - добавила она.Зеленская побывала в Вашингтоне на прошлой неделе, встретившись с четой Байденов, госсекретарем Энтони Блинкеном и выступив в конгрессе."Мы поддерживаем регулярные контакты с украинским правительством, президент (Байден) остается в регулярном контакте и на регулярной связи с президентом (Зеленским) самим", - добавила Жан-Пьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/zelenskie-1805558313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, сша