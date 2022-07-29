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В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США - РИА Новости, 29.07.2022
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США, но контакты с ним идут регулярно, сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:11
2022-07-29T00:11
2022-07-29T01:33
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США, но контакты с ним идут регулярно, сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Ее спросила одна из журналисток, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть якобы угасающий интерес к конфликту на Украине."Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно - по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе", - добавила она.Зеленская побывала в Вашингтоне на прошлой неделе, встретившись с четой Байденов, госсекретарем Энтони Блинкеном и выступив в конгрессе."Мы поддерживаем регулярные контакты с украинским правительством, президент (Байден) остается в регулярном контакте и на регулярной связи с президентом (Зеленским) самим", - добавила Жан-Пьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/zelenskie-1805558313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, сша
00:11 29.07.2022 (обновлено: 01:33 29.07.2022)
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: о возможном визите Зеленского в США "сказать нечего"
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США, но контакты с ним идут регулярно, сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Ее спросила одна из журналисток, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон
, чтобы подогреть якобы угасающий интерес к конфликту на Украине
.
"Нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда в США", - ответила Жан-Пьер.
"Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его жена, как вы знаете, госпожа Зеленская, навестила президента и первую леди... совсем недавно - по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе", - добавила она.
Зеленская побывала в Вашингтоне на прошлой неделе, встретившись с четой Байденов, госсекретарем Энтони Блинкеном
и выступив в конгрессе.
"Мы поддерживаем регулярные контакты с украинским правительством, президент (Байден) остается в регулярном контакте и на регулярной связи с президентом (Зеленским) самим", - добавила Жан-Пьер.