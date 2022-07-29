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Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/zaporozhe-1805917340.html
Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением
Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением - РИА Новости, 29.07.2022
Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с освобождением региона налаживается нормальная жизнь и призвал украинских военных... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:51
2022-07-29T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
мелитополь
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с освобождением региона налаживается нормальная жизнь и призвал украинских военных прекратить ракетные обстрелы."Мы живем нормальной жизнью, прекратите нас обстреливать ракетами. Вы (украинские военные – ред.) думаете, вы нам мстите? Нет. Вы себе мстите", - сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Балицкий подчеркнул, что решил лично проехать за рулем своего автомобиля по улицам Мелитополя, чтобы развеять информацию проукраинских ресурсов, что в регионе "военные маршируют и люди бьются за буханку хлеба в огромных очередях". "Что есть: выплачивают пенсии, пособия, работают предприятия, мы живем нормальной жизнью. Чего нет: майданов, с палками кричащих "славаукраине" нациков", - подчеркнул глава администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, мелитополь, ситуация в днр и лнр, россия
16:51 29.07.2022
 
Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением

Глава Запорожской ВГА Балицкий: с освобождением региона налаживается нормальная жизнь

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с освобождением региона налаживается нормальная жизнь и призвал украинских военных прекратить ракетные обстрелы.
"Мы живем нормальной жизнью, прекратите нас обстреливать ракетами. Вы (украинские военные – ред.) думаете, вы нам мстите? Нет. Вы себе мстите", - сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Балицкий подчеркнул, что решил лично проехать за рулем своего автомобиля по улицам Мелитополя, чтобы развеять информацию проукраинских ресурсов, что в регионе "военные маршируют и люди бьются за буханку хлеба в огромных очередях". "Что есть: выплачивают пенсии, пособия, работают предприятия, мы живем нормальной жизнью. Чего нет: майданов, с палками кричащих "славаукраине" нациков", - подчеркнул глава администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 18:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаМелитопольСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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