https://ria.ru/20220729/zaporozhe-1805917340.html

Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением

Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением - РИА Новости, 29.07.2022

Глава Запорожской ВГА рассказал об изменениях в регионе с его освобождением

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с освобождением региона налаживается нормальная жизнь и призвал украинских военных... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:51

2022-07-29T16:51

2022-07-29T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

мелитополь

ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с освобождением региона налаживается нормальная жизнь и призвал украинских военных прекратить ракетные обстрелы."Мы живем нормальной жизнью, прекратите нас обстреливать ракетами. Вы (украинские военные – ред.) думаете, вы нам мстите? Нет. Вы себе мстите", - сказал Балицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Балицкий подчеркнул, что решил лично проехать за рулем своего автомобиля по улицам Мелитополя, чтобы развеять информацию проукраинских ресурсов, что в регионе "военные маршируют и люди бьются за буханку хлеба в огромных очередях". "Что есть: выплачивают пенсии, пособия, работают предприятия, мы живем нормальной жизнью. Чего нет: майданов, с палками кричащих "славаукраине" нациков", - подчеркнул глава администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220728/mvd-1805673482.html

запорожская область

украина

мелитополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, мелитополь, ситуация в днр и лнр, россия