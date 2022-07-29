00:25 29.07.2022 (обновлено: 05:09 29.07.2022)
СМИ: в США внесут инициативу о признании России "спонсором терроризма"
Politico: члены палаты представителей США намерены признать Россию "спонсором терроризма"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает газета Politico со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", Москва не оставит такие меры без ответа.
Авторами законопроекта выступает двухпартийная группа конгрессменов, в число которых входят Тед Лье (демократ от Калифорнии), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна), Адам Кинзинджер (республиканец от Иллинойса) и Том Малиновски (демократ от Нью-Джерси). В случае принятия документа Россия будет официально "признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма".
"США надлежит использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине", - прокомментировал данную инициативу конгрессмен Лье. Он обвинил Россию в том, что та якобы ведет прокси-войну против мирных жителей "по всему миру, от Сирии до Украины".
Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение Москвы в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.