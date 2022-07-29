https://ria.ru/20220729/zakonoproekt-1805738590.html

СМИ: в США внесут инициативу о признании России "спонсором терроризма"

СМИ: в США внесут инициативу о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: в США внесут инициативу о признании России "спонсором терроризма"

Группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:25

2022-07-29T00:25

2022-07-29T05:09

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает газета Politico со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", Москва не оставит такие меры без ответа.Авторами законопроекта выступает двухпартийная группа конгрессменов, в число которых входят Тед Лье (демократ от Калифорнии), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна), Адам Кинзинджер (республиканец от Иллинойса) и Том Малиновски (демократ от Нью-Джерси). В случае принятия документа Россия будет официально "признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма"."США надлежит использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине", - прокомментировал данную инициативу конгрессмен Лье. Он обвинил Россию в том, что та якобы ведет прокси-войну против мирных жителей "по всему миру, от Сирии до Украины".В среду американский сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение Москвы в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/popytka-1805660495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша