16:27 29.07.2022 (обновлено: 17:00 29.07.2022)
Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре
Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белорусский политолог Александр Федута признал в суде вину в заговоре с целью захвата государственной власти, сообщило в пятницу агентство Sputnik.
"Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю", - приводит его слова агентство.
Минский областной суд в пятницу приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти в закрытом режиме, но затем его продолжили в открытом формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ РФ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.
Генеральная прокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Одновременно Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменяется в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.
Уголовное дело находилось в производстве следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии. По статье о заговоре фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.