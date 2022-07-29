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Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре - РИА Новости, 29.07.2022
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Протесты в Белоруссии
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Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре
Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре - РИА Новости, 29.07.2022
Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре
Белорусский политолог Александр Федута признал в суде вину в заговоре с целью захвата государственной власти, сообщило в пятницу агентство Sputnik. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:27
2022-07-29T17:00
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
минский областной суд
александр лукашенко
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белорусский политолог Александр Федута признал в суде вину в заговоре с целью захвата государственной власти, сообщило в пятницу агентство Sputnik. "Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю", - приводит его слова агентство.Минский областной суд в пятницу приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти в закрытом режиме, но затем его продолжили в открытом формате.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ РФ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.Генеральная прокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Одновременно Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменяется в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.Уголовное дело находилось в производстве следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии. По статье о заговоре фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731539554.html
https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html
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белоруссия, в мире, минский областной суд, александр лукашенко
16:27 29.07.2022 (обновлено: 17:00 29.07.2022)
 
Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре

Белорусский политолог Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белорусский политолог Александр Федута признал в суде вину в заговоре с целью захвата государственной власти, сообщило в пятницу агентство Sputnik.
"Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю", - приводит его слова агентство.
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Минский областной суд в пятницу приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти в закрытом режиме, но затем его продолжили в открытом формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ РФ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.
Генеральная прокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Одновременно Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменяется в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.
Уголовное дело находилось в производстве следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии. По статье о заговоре фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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