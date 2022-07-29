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В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей

В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей - РИА Новости, 29.07.2022

В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей

Наставники молодых врачей и среднего медицинского персонала в Приморье с начала года получили выплаты из регионального бюджета на более чем 1,6 миллиона рублей, РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:42

2022-07-29T12:42

2022-07-29T12:42

общество

здоровье - общество

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Наставники молодых врачей и среднего медицинского персонала в Приморье с начала года получили выплаты из регионального бюджета на более чем 1,6 миллиона рублей, сообщает краевое правительство."В Приморье с начала года 107 наставников среди врачей и среднего медицинского персонала получили региональные выплаты в объеме более 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, развитие наставничества в здравоохранении позволяет обеспечить молодым специалистам комфортные условия социально-бытовой и профессиональной адаптации.По информации министерства здравоохранения Приморского края, на меры социальной поддержки медиков за первые полгода из регионального бюджета выделено более 210 миллионов рублей. В том числе средства направлены на ежемесячные денежные выплаты наставникам.В минздраве отмечают, что сейчас в системе работает 61 врач-наставник, который помогает адаптироваться молодым врачам, и 46 наставников из числа среднего медперсонала, которые поддерживают трудоустроившихся специалистов со средним профессиональным медицинским образованием.Также в крае развивают дистанционное наставничество – когда молодых врачей, трудоустроившихся в отдаленные медучреждения региона, сопровождают специалисты краевых медучреждений. Работа проводится в рамках ведомственного пилотного проекта и помогает в привлечении и удержании молодых кадров для больниц и поликлиник отдаленных районов Приморья, что соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", отмечают власти.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20220728/bikin-1805501369.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, приморский край