https://ria.ru/20220729/vyplaty-1805828003.html
В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей
В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей - РИА Новости, 29.07.2022
В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей
Наставники молодых врачей и среднего медицинского персонала в Приморье с начала года получили выплаты из регионального бюджета на более чем 1,6 миллиона рублей, РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:42
2022-07-29T12:42
2022-07-29T12:42
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776241368_0:196:2000:1321_1920x0_80_0_0_19c0ceeea68e561a70449592638cd1ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Наставники молодых врачей и среднего медицинского персонала в Приморье с начала года получили выплаты из регионального бюджета на более чем 1,6 миллиона рублей, сообщает краевое правительство."В Приморье с начала года 107 наставников среди врачей и среднего медицинского персонала получили региональные выплаты в объеме более 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, развитие наставничества в здравоохранении позволяет обеспечить молодым специалистам комфортные условия социально-бытовой и профессиональной адаптации.По информации министерства здравоохранения Приморского края, на меры социальной поддержки медиков за первые полгода из регионального бюджета выделено более 210 миллионов рублей. В том числе средства направлены на ежемесячные денежные выплаты наставникам.В минздраве отмечают, что сейчас в системе работает 61 врач-наставник, который помогает адаптироваться молодым врачам, и 46 наставников из числа среднего медперсонала, которые поддерживают трудоустроившихся специалистов со средним профессиональным медицинским образованием.Также в крае развивают дистанционное наставничество – когда молодых врачей, трудоустроившихся в отдаленные медучреждения региона, сопровождают специалисты краевых медучреждений. Работа проводится в рамках ведомственного пилотного проекта и помогает в привлечении и удержании молодых кадров для больниц и поликлиник отдаленных районов Приморья, что соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", отмечают власти.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20220728/bikin-1805501369.html
https://ria.ru/20220727/podrostki-1805349619.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776241368_239:0:2000:1321_1920x0_80_0_0_5270f8c2190d67f2a6ccfd6da58d9e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, приморский край
В Приморье рассказали о выплатах наставникам молодых врачей
В Приморье наставники молодых врачей с начала года получили выплаты на 1,6 миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости.
Наставники молодых врачей и среднего медицинского персонала в Приморье с начала года получили выплаты из регионального бюджета на более чем 1,6 миллиона рублей, сообщает
краевое правительство.
"В Приморье с начала года 107 наставников среди врачей и среднего медицинского персонала получили региональные выплаты в объеме более 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, развитие наставничества в здравоохранении позволяет обеспечить молодым специалистам комфортные условия социально-бытовой и профессиональной адаптации.
По информации министерства здравоохранения Приморского края
, на меры социальной поддержки медиков за первые полгода из регионального бюджета выделено более 210 миллионов рублей. В том числе средства направлены на ежемесячные денежные выплаты наставникам.
В минздраве отмечают, что сейчас в системе работает 61 врач-наставник, который помогает адаптироваться молодым врачам, и 46 наставников из числа среднего медперсонала, которые поддерживают трудоустроившихся специалистов со средним профессиональным медицинским образованием.
Также в крае развивают дистанционное наставничество – когда молодых врачей, трудоустроившихся в отдаленные медучреждения региона, сопровождают специалисты краевых медучреждений. Работа проводится в рамках ведомственного пилотного проекта и помогает в привлечении и удержании молодых кадров для больниц и поликлиник отдаленных районов Приморья, что соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", отмечают власти.
В среду президент РФ Владимир Путин
подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.