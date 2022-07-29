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Лавров и Блинкен обсудили спецоперацию на Украине
Лавров и Блинкен обсудили спецоперацию на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров и Блинкен обсудили спецоперацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия полностью выполнит цели и задачи спецоперации на РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:23
2022-07-29T20:23
2022-07-29T20:39
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
украина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия полностью выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском министерстве иностранных дел в пятницу."Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены", - сказали в МИД.
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сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, украина
20:23 29.07.2022 (обновлено: 20:39 29.07.2022)
Лавров и Блинкен обсудили спецоперацию на Украине
Лавров в разговоре с Блинкеном заявил, что все цели и задачи спецоперации будут выполнены