https://ria.ru/20220729/uchastniki-1805752257.html

Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников

Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников - РИА Новости, 29.07.2022

Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников

Организаторы первой арктической стартап-экспедиции Arctic Startup Expedition решили увеличить охват участников, пригласив на мероприятие не только жителей... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:29

2022-07-29T06:29

2022-07-29T06:29

наука

россия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg

ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Организаторы первой арктической стартап-экспедиции Arctic Startup Expedition решили увеличить охват участников, пригласив на мероприятие не только жителей регионов арктической зоны, сообщается на сайте проекта.Ранее сообщалось, что Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС. Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики.Проект запустили в июне в ходе Петербургского международного экономического форума.По словам программного директора первой арктической стартап-экспедиции Савины Алексеевой, мероприятие получило большой отклик. "Поэтому мы решили пригласить к участию не только жителей арктических регионов, но и представителей других субъектов страны. Кроме того, продлены сроки приема заявок на участие в стартап-экспедиции. Желающие могут подать заявки до 31 августа", - приводятся ее слова.Стартап-экспедиция пройдет в смешанном формате. "Мы хотим помочь регионам развивать свой человеческий капитал и дать возможность людям пройти бесплатные онлайн-курсы по технологическому предпринимательству и анимации. Очные мероприятия будут проходить в регионах, начиная с осени этого года", - пояснила Алексеева.Участникам первой арктической стартап-экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" — онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" — участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии и как работать над своим анимационным проектом; "Стартапы и устойчивое развитие" — поиск технологических решений, которые помогут устойчивому развитию Севера и Арктики.Участие могут принять университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из любого региона России. Заявки принимаются на сайте arcticse.com.

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, арктика