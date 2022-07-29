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Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников - РИА Новости, 29.07.2022
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Наука
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Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников
Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников - РИА Новости, 29.07.2022
Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников
Организаторы первой арктической стартап-экспедиции Arctic Startup Expedition решили увеличить охват участников, пригласив на мероприятие не только жителей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:29
2022-07-29T06:29
наука
россия
арктика
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Организаторы первой арктической стартап-экспедиции Arctic Startup Expedition решили увеличить охват участников, пригласив на мероприятие не только жителей регионов арктической зоны, сообщается на сайте проекта.Ранее сообщалось, что Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС. Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики.Проект запустили в июне в ходе Петербургского международного экономического форума.По словам программного директора первой арктической стартап-экспедиции Савины Алексеевой, мероприятие получило большой отклик. "Поэтому мы решили пригласить к участию не только жителей арктических регионов, но и представителей других субъектов страны. Кроме того, продлены сроки приема заявок на участие в стартап-экспедиции. Желающие могут подать заявки до 31 августа", - приводятся ее слова.Стартап-экспедиция пройдет в смешанном формате. "Мы хотим помочь регионам развивать свой человеческий капитал и дать возможность людям пройти бесплатные онлайн-курсы по технологическому предпринимательству и анимации. Очные мероприятия будут проходить в регионах, начиная с осени этого года", - пояснила Алексеева.Участникам первой арктической стартап-экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" — онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" — участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии и как работать над своим анимационным проектом; "Стартапы и устойчивое развитие" — поиск технологических решений, которые помогут устойчивому развитию Севера и Арктики.Участие могут принять университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из любого региона России. Заявки принимаются на сайте arcticse.com.
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россия, арктика
06:29 29.07.2022
 
Организаторы арктической стартап-экспедиции расширили охват участников

Организаторы первой арктической стартап-экспедиции решили увеличить охват участников

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Организаторы первой арктической стартап-экспедиции Arctic Startup Expedition решили увеличить охват участников, пригласив на мероприятие не только жителей регионов арктической зоны, сообщается на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС. Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики.
Проект запустили в июне в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам программного директора первой арктической стартап-экспедиции Савины Алексеевой, мероприятие получило большой отклик. "Поэтому мы решили пригласить к участию не только жителей арктических регионов, но и представителей других субъектов страны. Кроме того, продлены сроки приема заявок на участие в стартап-экспедиции. Желающие могут подать заявки до 31 августа", - приводятся ее слова.
Стартап-экспедиция пройдет в смешанном формате. "Мы хотим помочь регионам развивать свой человеческий капитал и дать возможность людям пройти бесплатные онлайн-курсы по технологическому предпринимательству и анимации. Очные мероприятия будут проходить в регионах, начиная с осени этого года", - пояснила Алексеева.
Участникам первой арктической стартап-экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" — онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" — участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии и как работать над своим анимационным проектом; "Стартапы и устойчивое развитие" — поиск технологических решений, которые помогут устойчивому развитию Севера и Арктики.
Участие могут принять университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из любого региона России. Заявки принимаются на сайте arcticse.com.
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