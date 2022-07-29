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В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната - РИА Новости, 29.07.2022
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В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната - РИА Новости, 29.07.2022
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната
Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:55
2022-07-29T14:56
происшествия
чегемский район
чегем
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Убийство в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе произошло 18 июля. По информации регионального главка Следственного комитета, мужчина в маске несколько раз выстрелил в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск объявили 43-летнего жителя Чегема Альберта Мамбетова."Тело, предположительно, Мамбетова обнаружено в пойме реки Чегем. По предварительным данным, оно долгое время пролежало в воде. Причины смерти сейчас выясняются", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, Мамбетов давно планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений". Для этого он приобрел автомат, камуфлированную форменную одежду и головной убор. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, а оружие пронес в сумке.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
https://ria.ru/20220729/pokushenie-1805803332.html
https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html
чегемский район
чегем
россия
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происшествия, чегемский район, чегем, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
12:55 29.07.2022 (обновлено: 14:56 29.07.2022)
 
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната

В КБР нашли тело подозреваемого в убийстве директора психоневрологического интерната

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Убийство в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе произошло 18 июля. По информации регионального главка Следственного комитета, мужчина в маске несколько раз выстрелил в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск объявили 43-летнего жителя Чегема Альберта Мамбетова.
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"Тело, предположительно, Мамбетова обнаружено в пойме реки Чегем. По предварительным данным, оно долгое время пролежало в воде. Причины смерти сейчас выясняются", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Мамбетов давно планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений". Для этого он приобрел автомат, камуфлированную форменную одежду и головной убор. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, а оружие пронес в сумке.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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ПроисшествияЧегемский районЧегемРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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