https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805831991.html
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната - РИА Новости, 29.07.2022
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната
Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:55
2022-07-29T12:55
2022-07-29T14:56
происшествия
чегемский район
чегем
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Убийство в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе произошло 18 июля. По информации регионального главка Следственного комитета, мужчина в маске несколько раз выстрелил в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск объявили 43-летнего жителя Чегема Альберта Мамбетова."Тело, предположительно, Мамбетова обнаружено в пойме реки Чегем. По предварительным данным, оно долгое время пролежало в воде. Причины смерти сейчас выясняются", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, Мамбетов давно планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений". Для этого он приобрел автомат, камуфлированную форменную одежду и головной убор. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, а оружие пронес в сумке.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
https://ria.ru/20220729/pokushenie-1805803332.html
https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html
чегемский район
чегем
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, чегем, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
12:55 29.07.2022 (обновлено: 14:56 29.07.2022)
В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната
В КБР нашли тело подозреваемого в убийстве директора психоневрологического интерната
НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Убийство в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе
произошло 18 июля. По информации регионального главка Следственного комитета, мужчина в маске несколько раз выстрелил в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск объявили 43-летнего жителя Чегема
Альберта Мамбетова.
"Тело, предположительно, Мамбетова обнаружено в пойме реки Чегем. По предварительным данным, оно долгое время пролежало в воде. Причины смерти сейчас выясняются", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Мамбетов давно планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений". Для этого он приобрел автомат, камуфлированную форменную одежду и головной убор. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, а оружие пронес в сумке.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.