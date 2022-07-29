https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805831991.html

В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната

В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната - РИА Новости, 29.07.2022

В КБР нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора интерната

Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:55

2022-07-29T12:55

2022-07-29T14:56

происшествия

чегемский район

чегем

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Жителя Кабардино-Балкарии, которого разыскивали по подозрению в убийстве директора психоневрологического интерната, обнаружили мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Убийство в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе произошло 18 июля. По информации регионального главка Следственного комитета, мужчина в маске несколько раз выстрелил в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск объявили 43-летнего жителя Чегема Альберта Мамбетова."Тело, предположительно, Мамбетова обнаружено в пойме реки Чегем. По предварительным данным, оно долгое время пролежало в воде. Причины смерти сейчас выясняются", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, Мамбетов давно планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений". Для этого он приобрел автомат, камуфлированную форменную одежду и головной убор. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, а оружие пронес в сумке.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

https://ria.ru/20220729/pokushenie-1805803332.html

https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html

чегемский район

чегем

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чегемский район, чегем, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)