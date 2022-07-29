https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805745094.html

В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена

В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена - РИА Новости, 29.07.2022

В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена

Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:08

2022-07-29T03:08

2022-07-29T10:49

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СУХУМ, 29 июл — РИА Новости. Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.В 2016 году Хмаил был приговорен к 13 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой, однако спустя некоторое время его освободили из-за тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, до выздоровления.Находившийся на водительском сиденье Даур Джумутия с ранениями доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступников.Клемантович возглавлял российско-абхазское СП "Эль Петролеум-Абхазия" по заготовке металлолома. Бизнесмен и его спутница Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела нашли 14 октября 2013 года в колодце в одном из сел Очамчырского района. Суд по делу Клемантовича начался в марте 2015 года. Организатором преступления оказался депутат Нодик Квициния, приговоренный в октябре 2016 года к 16 годам колонии строгого режима. Тогда обвинение доказало, что депутат по предварительному сговору с группой лиц, куда входил Хмаил, совершил похищение Клемантовича и Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Согласно материалам прокуратуры, получив отказ от Клемантовича дать выкуп за освобождение, Квициния предложил сообщникам устранить потерпевших.

https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802090836.html

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Максим Горбачев

происшествия, сухум, россия