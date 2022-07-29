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В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена
В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена - РИА Новости, 29.07.2022
В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена
Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:08
2022-07-29T03:08
2022-07-29T10:49
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СУХУМ, 29 июл — РИА Новости. Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.В 2016 году Хмаил был приговорен к 13 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой, однако спустя некоторое время его освободили из-за тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, до выздоровления.Находившийся на водительском сиденье Даур Джумутия с ранениями доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступников.Клемантович возглавлял российско-абхазское СП "Эль Петролеум-Абхазия" по заготовке металлолома. Бизнесмен и его спутница Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела нашли 14 октября 2013 года в колодце в одном из сел Очамчырского района. Суд по делу Клемантовича начался в марте 2015 года. Организатором преступления оказался депутат Нодик Квициния, приговоренный в октябре 2016 года к 16 годам колонии строгого режима. Тогда обвинение доказало, что депутат по предварительному сговору с группой лиц, куда входил Хмаил, совершил похищение Клемантовича и Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Согласно материалам прокуратуры, получив отказ от Клемантовича дать выкуп за освобождение, Квициния предложил сообщникам устранить потерпевших.
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происшествия, сухум, россия
03:08 29.07.2022 (обновлено: 10:49 29.07.2022)
В Сухуме застрелили осужденного за убийство российского бизнесмена
Одного из осужденных за убийство российского бизнесмена Клемантовича застрелили в Сухуме
СУХУМ, 29 июл — РИА Новости. Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
В 2016 году Хмаил был приговорен к 13 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой, однако спустя некоторое время его освободили из-за тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, до выздоровления.
"Воуба Вадим Виталиевич совместно и по предварительному сговору с не установленным следствием лицом с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно автоматом системы "Калашников" калибра 5,45 миллиметра, произвели не менее десяти выстрелов в Хмаила, находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки "Лексус GS250". Хмаил от полученных ранений скончался на месте", — говорится в сообщении.
Находившийся на водительском сиденье Даур Джумутия с ранениями доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура Сухума
возбудила уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступников.
Клемантович возглавлял российско-абхазское СП "Эль Петролеум-Абхазия" по заготовке металлолома. Бизнесмен и его спутница Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела нашли 14 октября 2013 года в колодце в одном из сел Очамчырского района.
Суд по делу Клемантовича начался в марте 2015 года. Организатором преступления оказался депутат Нодик Квициния, приговоренный в октябре 2016 года к 16 годам колонии строгого режима. Тогда обвинение доказало, что депутат по предварительному сговору с группой лиц, куда входил Хмаил, совершил похищение Клемантовича и Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Согласно материалам прокуратуры, получив отказ от Клемантовича дать выкуп за освобождение, Квициния предложил сообщникам устранить потерпевших.