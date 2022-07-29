https://ria.ru/20220729/torgi-1805992554.html

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента - РИА Новости, 29.07.2022

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента

Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:13

2022-07-29T21:13

2022-07-29T21:13

экономика

цены на нефть

европа

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчётной цене четверга — 2086,5 доллара). Вскоре был достигнут ценовой максимум торгов - примерно в 2147 долларов.В середине торгов стоимость опустилась в диапазон почти в 2015-2055 долларов, закрепившись затем у нижней его границы. Ближе к концу торгов цены опускались ниже 2000 долларов, до суточного минимума в 1993 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2056,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,4% ниже расчетной цены.Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804860050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, россия, газпром, северный поток