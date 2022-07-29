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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента - РИА Новости, 29.07.2022
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента
Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:13
2022-07-29T21:13
2022-07-29T21:13
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчётной цене четверга — 2086,5 доллара). Вскоре был достигнут ценовой максимум торгов - примерно в 2147 долларов.В середине торгов стоимость опустилась в диапазон почти в 2015-2055 долларов, закрепившись затем у нижней его границы. Ближе к концу торгов цены опускались ниже 2000 долларов, до суточного минимума в 1993 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2056,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,4% ниже расчетной цены.Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804860050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, россия, газпром, северный поток
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 1,4 процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 1,4 процента
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчётной цене четверга — 2086,5 доллара). Вскоре был достигнут ценовой максимум торгов - примерно в 2147 долларов.
В середине торгов стоимость опустилась в диапазон почти в 2015-2055 долларов, закрепившись затем у нижней его границы. Ближе к концу торгов цены опускались ниже 2000 долларов, до суточного минимума в 1993 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2056,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,4% ниже расчетной цены.
Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома
" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России
в Европу
- "Северному потоку
". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.
Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.