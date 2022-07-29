https://ria.ru/20220729/toplivo-1805871665.html

Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум

Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум - РИА Новости, 29.07.2022

Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:53

2022-07-29T14:53

2022-07-29T15:01

экономика

россия

дт (дизельное топливо)

аи-92

аи-95

спбмтсб

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем самым обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также поднялась - более чем на 2%. Марка Аи-92 подорожала на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Последний раз на таком уровне цены находились в середине марта.Мазут подорожал на 1,28%, его цена составила 17 943 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 11,2%, до 12 404 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,09% после обновления рекорда, достигнутого накануне, до 69 187 рублей за тонну.Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже.Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным ценам".Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказывал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. При этом, как напоминал собеседник агентства, рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.

https://ria.ru/20220722/benzin-1804314334.html

https://ria.ru/20220714/dempfer-1802554151.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дт (дизельное топливо), аи-92, аи-95, спбмтсб