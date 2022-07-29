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Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум - РИА Новости, 29.07.2022
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Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум
Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум - РИА Новости, 29.07.2022
Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:53
2022-07-29T15:01
экономика
россия
дт (дизельное топливо)
аи-92
аи-95
спбмтсб
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем самым обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также поднялась - более чем на 2%. Марка Аи-92 подорожала на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Последний раз на таком уровне цены находились в середине марта.Мазут подорожал на 1,28%, его цена составила 17 943 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 11,2%, до 12 404 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,09% после обновления рекорда, достигнутого накануне, до 69 187 рублей за тонну.Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже.Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным ценам".Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказывал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. При этом, как напоминал собеседник агентства, рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.
https://ria.ru/20220722/benzin-1804314334.html
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экономика, россия, дт (дизельное топливо), аи-92, аи-95, спбмтсб
14:53 29.07.2022 (обновлено: 15:01 29.07.2022)
 
Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили исторический максимум

Биржевые цены на дизельное топливо в России выросли до 56 769 рублей за тонну

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДизельное топливо на АЗС
Дизельное топливо на АЗС - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем самым обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также поднялась - более чем на 2%. Марка Аи-92 подорожала на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Последний раз на таком уровне цены находились в середине марта.
Автозаправочная станция в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 16:45
В России биржевая цена бензина выросла более чем на десять процентов
Мазут подорожал на 1,28%, его цена составила 17 943 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 11,2%, до 12 404 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,09% после обновления рекорда, достигнутого накануне, до 69 187 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже.
Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным ценам".
Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказывал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. При этом, как напоминал собеседник агентства, рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 20:03
Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть
 
ЭкономикаРоссияДТ (дизельное топливо)АИ-92АИ-95СПбМТСБ
 
 
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