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Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае
Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае - РИА Новости, 29.07.2022
Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае
Странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:58
2022-07-29T06:58
2022-07-29T06:59
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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности, заявил в пятницу начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.По его словам, страны ШОС должны неуклонно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития."В настоящее время в мире нарастают протекционизм и политика односторонних действий, небольшое число стран перекрывают поставки, разрывают связи и злоупотребляют санкциями, нанося серьезный ущерб восстановлению мировой экономики. Международное сообщество ожидает, что ШОС внесет свой вклад в решение глобальных проблем и улучшение глобального управления", – добавил он.Ду Чжаньюань отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм, выстраивать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.
https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html
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РИА Новости
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в мире, шос, китай
06:58 29.07.2022 (обновлено: 06:59 29.07.2022)
Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае
Эксперт из КНР Чжаньюань заявил, что страны ШОС должны защищать региональную безопасность
ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности, заявил в пятницу начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.
"В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности еще сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество", - заявил Ду Чжаньюань, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС
По его словам, страны ШОС
должны неуклонно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.
"В настоящее время в мире нарастают протекционизм и политика односторонних действий, небольшое число стран перекрывают поставки, разрывают связи и злоупотребляют санкциями, нанося серьезный ущерб восстановлению мировой экономики. Международное сообщество ожидает, что ШОС внесет свой вклад в решение глобальных проблем и улучшение глобального управления", – добавил он.
Ду Чжаньюань отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм, выстраивать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.