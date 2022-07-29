https://ria.ru/20220729/sotrudnichestvo-1805752861.html

Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае

Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае - РИА Новости, 29.07.2022

Страны ШОС должны защищать региональную безопасность, заявили в Китае

Странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:58

2022-07-29T06:58

2022-07-29T06:59

в мире

шос

китай

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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности, заявил в пятницу начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.По его словам, страны ШОС должны неуклонно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития."В настоящее время в мире нарастают протекционизм и политика односторонних действий, небольшое число стран перекрывают поставки, разрывают связи и злоупотребляют санкциями, нанося серьезный ущерб восстановлению мировой экономики. Международное сообщество ожидает, что ШОС внесет свой вклад в решение глобальных проблем и улучшение глобального управления", – добавил он.Ду Чжаньюань отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм, выстраивать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шос, китай