https://ria.ru/20220729/sk-1805939460.html

СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово

СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово - РИА Новости, 29.07.2022

СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово

Российские следователи завели уголовное дело после обстрела украинскими националистами с помощью ракеты "Точка У" города Сватово в Луганской Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:43

2022-07-29T17:43

2022-07-29T17:43

в мире

сватово

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела украинскими националистами с помощью ракеты "Точка У" города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, утром 29 июля украинские националисты произвели обстрел с применением тактической ракеты "Точка У" объектов гражданской инфраструктуры в городе Сватово. В результате обстрелов были ранены трое мирных граждан.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

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Евгения Нефедова

в мире, сватово, следственный комитет россии (ск рф)