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СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово
СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово - РИА Новости, 29.07.2022
СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово
Российские следователи завели уголовное дело после обстрела украинскими националистами с помощью ракеты "Точка У" города Сватово в Луганской Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:43
2022-07-29T17:43
2022-07-29T17:43
в мире
сватово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело после обстрела украинскими националистами с помощью ракеты "Точка У" города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, утром 29 июля украинские националисты произвели обстрел с применением тактической ракеты "Точка У" объектов гражданской инфраструктуры в городе Сватово. В результате обстрелов были ранены трое мирных граждан.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел дело после обстрела ВСУ города Сватово
СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ города Сватово с помощью ракеты "Точка У"