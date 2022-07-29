https://ria.ru/20220729/signalizatsiya-1805745950.html
При пожаре в московском хостеле не сработала сигнализация
При пожаре в московском хостеле не сработала сигнализация - РИА Новости, 29.07.2022
При пожаре в московском хостеле не сработала сигнализация
В сгоревшем хостеле на юге Москвы была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:20
2022-07-29T03:20
2022-07-29T09:19
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В сгоревшем хостеле на юге Москвы была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.При этом Румянцев ранее заявил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
https://ria.ru/20220729/delo-1805742628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
03:20 29.07.2022 (обновлено: 09:19 29.07.2022)
При пожаре в московском хостеле не сработала сигнализация
При пожаре в хостеле на юге Москвы, где погибли восемь человек, не сработала сигнализация