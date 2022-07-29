https://ria.ru/20220729/shos-1805752079.html

В ШОС осудили попытки "вычеркивания" целой страны из мировой истории

В ШОС осудили попытки "вычеркивания" целой страны из мировой истории - РИА Новости, 29.07.2022

В ШОС осудили попытки "вычеркивания" целой страны из мировой истории

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не должна и не может оставаться безучастной на фоне сворачивания конструктивного диалог между государствами мира и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:27

2022-07-29T06:27

2022-07-29T06:27

в мире

шос

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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не должна и не может оставаться безучастной на фоне сворачивания конструктивного диалог между государствами мира и попыток "вычеркивания" целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта, заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.Он отметил, что в генотипе ШОС изначально не были заложены конфронтационные элементы, в то же время "организация не должна и не может оставаться безучастной на фоне того, как последовательно сворачивается равноправный, конструктивный диалог между различными государствами мира, который все шире подменяется силовым диктатом и неправомочным санкционным давлением, мировая экономика, еще до конца не оправившаяся от удара коронавирусной пандемии, подвергается разрушительному воздействию не просто волны беспрецедентных неправомочных санкций, но в полном смысле слова экономической войны"."Появился совершенно немыслимый элемент в виде попыток "вычеркивания" целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта. Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене", - указал замгенсека ШОС.Дипломат отметил, что это следует делать, исходя из того, что историческая политическая миссия организации четко сформулирована в Московской декларации 2020 года: ШОС является одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего, Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития, равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности."Очевидно, что подошла пора начать претворять эту политическую установку в практических делах, использовать потенциал организации с целью предотвратить дальнейшую деградацию международных отношений, не позволить менталитету и логике "холодной войны" окончательно возобладать в мире", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шос