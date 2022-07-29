https://ria.ru/20220729/scheta-1805898774.html

ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн

ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн - РИА Новости, 29.07.2022

ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн

ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:06

2022-07-29T16:06

2022-07-29T16:06

псб (банк псб)

экономика

технологии

промсвязьбанк

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка.Воспользовавшись сервисом, клиенты могут совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.Банк применяет гибкие тарифы на покупку и продажу драгметаллов, при этом учет и хранение металла ведется в обезличенной форме, поэтому клиенты не несут дополнительных затрат на хранение или транспортировку металлов.Доход по металлическому счету формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки металла, за изменением стоимости металлов легко следить в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.

https://ria.ru/20220628/finansirovanie-1798718256.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), экономика, технологии, промсвязьбанк