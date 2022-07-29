https://ria.ru/20220729/scheta-1805898774.html
ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн
ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн - РИА Новости, 29.07.2022
ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн
ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
псб (банк псб)
экономика
технологии
промсвязьбанк
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка.Воспользовавшись сервисом, клиенты могут совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.Банк применяет гибкие тарифы на покупку и продажу драгметаллов, при этом учет и хранение металла ведется в обезличенной форме, поэтому клиенты не несут дополнительных затрат на хранение или транспортировку металлов.Доход по металлическому счету формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки металла, за изменением стоимости металлов легко следить в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.
https://ria.ru/20220628/finansirovanie-1798718256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), экономика, технологии, промсвязьбанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка.
Воспользовавшись сервисом, клиенты могут совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.
Банк применяет гибкие тарифы на покупку и продажу драгметаллов, при этом учет и хранение металла ведется в обезличенной форме, поэтому клиенты не несут дополнительных затрат на хранение или транспортировку металлов.
Доход по металлическому счету формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки металла, за изменением стоимости металлов легко следить в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ
.
"Мы видим устойчивый рост спроса розничных клиентов на инструменты в драгметаллах: с начала года объем привлечений на металлические счета увеличился в 10 раз. При инвестициях в металлические счета клиенты рассчитывают в перспективе получить высокую доходность за счет роста стоимости металла, а также рассматривают драгоценные металлы как хорошую альтернативу покупке валюты. Учитывая спрос на услугу, мы предоставили клиентам возможность открывать металлические счета в любое удобное время прямо в мобильном телефоне", - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.