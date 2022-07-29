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ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн - РИА Новости, 29.07.2022
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ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн
ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн - РИА Новости, 29.07.2022
ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн
ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка.Воспользовавшись сервисом, клиенты могут совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.Банк применяет гибкие тарифы на покупку и продажу драгметаллов, при этом учет и хранение металла ведется в обезличенной форме, поэтому клиенты не несут дополнительных затрат на хранение или транспортировку металлов.Доход по металлическому счету формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки металла, за изменением стоимости металлов легко следить в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.
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псб (банк псб), экономика, технологии, промсвязьбанк
16:06 29.07.2022
 

ПСБ предоставил клиентам возможность открывать металлические счета онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. ПСБ предоставил розничным клиентам возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке, сообщает пресс-cлужба банка.
Воспользовавшись сервисом, клиенты могут совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.
Банк применяет гибкие тарифы на покупку и продажу драгметаллов, при этом учет и хранение металла ведется в обезличенной форме, поэтому клиенты не несут дополнительных затрат на хранение или транспортировку металлов.
Доход по металлическому счету формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки металла, за изменением стоимости металлов легко следить в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.
"Мы видим устойчивый рост спроса розничных клиентов на инструменты в драгметаллах: с начала года объем привлечений на металлические счета увеличился в 10 раз. При инвестициях в металлические счета клиенты рассчитывают в перспективе получить высокую доходность за счет роста стоимости металла, а также рассматривают драгоценные металлы как хорошую альтернативу покупке валюты. Учитывая спрос на услугу, мы предоставили клиентам возможность открывать металлические счета в любое удобное время прямо в мобильном телефоне", - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
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