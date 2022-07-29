Рейтинг@Mail.ru
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805845539.html
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию - РИА Новости, 29.07.2022
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:34
2022-07-29T14:51
владимир путин
россия
украина
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805854954_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_ab481418c468a232fc883277e3b48d30.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной.При этом Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине."Мы должны настаивать на переговорах. Война знает только проигравших", — убежден политик.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805854954_0:282:2355:2048_1920x0_80_0_0_2dfe10cfd1849314e6750cbc04bd6979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай
13:34 29.07.2022 (обновлено: 14:51 29.07.2022)
 
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию

Премьер Саксонии Кречмер заявил, что давление на Россию опасно сближением Москвы и Пекина

© AFP 2022 / Odd AndersenПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной.

"Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой. За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения в таких сферах, как наука, культура и бизнес", — отметил он.

При этом Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине.
"Мы должны настаивать на переговорах. Война знает только проигравших", — убежден политик.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 04:02
В Китае резко ответили на претензии США из-за России
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала