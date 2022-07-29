13:34 29.07.2022 (обновлено: 14:51 29.07.2022)
Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию
Премьер Саксонии Кречмер заявил, что давление на Россию опасно сближением Москвы и Пекина
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной.
"Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой. За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения в таких сферах, как наука, культура и бизнес", — отметил он.
При этом Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине.
"Мы должны настаивать на переговорах. Война знает только проигравших", — убежден политик.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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