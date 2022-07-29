https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805845539.html

Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию

Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию - РИА Новости, 29.07.2022

Премьер Саксонии рассказал, чем опасно давление на Россию

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:34

2022-07-29T13:34

2022-07-29T14:51

владимир путин

россия

украина

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

китай

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной.При этом Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине."Мы должны настаивать на переговорах. Война знает только проигравших", — убежден политик.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html

россия

украина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай