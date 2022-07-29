https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805754305.html

Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России"

Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России" - РИА Новости, 29.07.2022

Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России"

Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:32

2022-07-29T07:32

2022-07-29T07:34

экономика

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга, заявила РИА Новости вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.По ее словам, в "Деловой России" давно работает система чатов, в которой общаются между собой 7 тысяч предпринимателей из всех регионов России, 220 зарубежных партнерских организаций и ассоциаций, более 30 бизнес-послов."Так вот, за последние месяцы она в разы активизировалась, предприниматели постоянно пишут, у кого что есть, кому что надо, кто чем может поделиться. Помню, например, как все начали помогать друг другу, когда весной вдруг возник дефицит с кассовыми, чековыми лентами", - подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".Она также заметила, что у бизнеса не было "никакой паники даже после начала в феврале спецоперации на Украине, когда антироссийские санкции Запада посыпались одни за другими"."Было, наверно, временное замешательство: в новой реальности надо было просто разобраться. Паника, скажу вам, вообще несвойственна деловым людям. Ведь у каждого из них холодная голова, трезвый расчет. Им иначе нельзя. Если поддашься эмоциям, легко совершишь ошибку, загубишь и себя, и свое производство, за которым стоят люди", - подчеркнула Каграманян.

https://ria.ru/20220629/ekonomika-1799063416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия