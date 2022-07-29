https://ria.ru/20220729/sanktsii-1805754305.html
Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России"
Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России" - РИА Новости, 29.07.2022
Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России"
Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:32
2022-07-29T07:32
2022-07-29T07:34
экономика
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга, заявила РИА Новости вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.По ее словам, в "Деловой России" давно работает система чатов, в которой общаются между собой 7 тысяч предпринимателей из всех регионов России, 220 зарубежных партнерских организаций и ассоциаций, более 30 бизнес-послов."Так вот, за последние месяцы она в разы активизировалась, предприниматели постоянно пишут, у кого что есть, кому что надо, кто чем может поделиться. Помню, например, как все начали помогать друг другу, когда весной вдруг возник дефицит с кассовыми, чековыми лентами", - подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".Она также заметила, что у бизнеса не было "никакой паники даже после начала в феврале спецоперации на Украине, когда антироссийские санкции Запада посыпались одни за другими"."Было, наверно, временное замешательство: в новой реальности надо было просто разобраться. Паника, скажу вам, вообще несвойственна деловым людям. Ведь у каждого из них холодная голова, трезвый расчет. Им иначе нельзя. Если поддашься эмоциям, легко совершишь ошибку, загубишь и себя, и свое производство, за которым стоят люди", - подчеркнула Каграманян.
https://ria.ru/20220629/ekonomika-1799063416.html
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РИА Новости
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экономика, россия
07:32 29.07.2022 (обновлено: 07:34 29.07.2022)
Санкции помогли российскому бизнесу сплотиться, заявили в "Деловой России"
Вице-президент "Деловой России" Каграманян: санкции помогли российскому бизнесу сплотиться
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Западные санкции хоть и являются бременем для России, но они помогли отечественным предпринимателям объединиться, сплотиться, начать поддерживать друг друга, заявила РИА Новости вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Санкции, конечно - тяжелое бремя, обрушившееся на страну. Недаром их называют "беспрецедентными". Но главное, при всех сложностях в настоящее время уже есть осознание, как и куда двигаться. Скажу так: сегодня деловые люди России настроены на конструктивный подход в решении проблем", - сказала она. "Что особенно приятно, бизнес сплотился. Я искренне поражена, как коллеги сейчас поддерживают друг друга, идут на взаимовыручку, делятся своими заботами!" - добавила Каграманян.
По ее словам, в "Деловой России
" давно работает система чатов, в которой общаются между собой 7 тысяч предпринимателей из всех регионов России
, 220 зарубежных партнерских организаций и ассоциаций, более 30 бизнес-послов.
"Так вот, за последние месяцы она в разы активизировалась, предприниматели постоянно пишут, у кого что есть, кому что надо, кто чем может поделиться. Помню, например, как все начали помогать друг другу, когда весной вдруг возник дефицит с кассовыми, чековыми лентами", - подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".
Она также заметила, что у бизнеса не было "никакой паники даже после начала в феврале спецоперации на Украине
, когда антироссийские санкции Запада посыпались одни за другими".
"Было, наверно, временное замешательство: в новой реальности надо было просто разобраться. Паника, скажу вам, вообще несвойственна деловым людям. Ведь у каждого из них холодная голова, трезвый расчет. Им иначе нельзя. Если поддашься эмоциям, легко совершишь ошибку, загубишь и себя, и свое производство, за которым стоят люди", - подчеркнула Каграманян.