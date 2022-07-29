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За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220729/samolet-1805943361.html
За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт
За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт - РИА Новости, 29.07.2022
За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт
Резервный борт из аэропорта "Внуково" направляется за пассажирами самолета, подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в Грозный,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:57
2022-07-29T18:09
происшествия
рамзан кадыров
грозный
ютэйр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Резервный борт из аэропорта "Внуково" направляется за пассажирами самолета, подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в Грозный, сообщил директор аэропорта "Грозный" Альви Шахгериев.По его словам, на борту вернувшегося в аэропорт Грозного самолета было 128 человек. "Пассажиров приняли, обеспечили питанием, водой - все как положено", - добавил директор аэропорта.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", на лайнере сработала индикация давления в салоне, командир решил вернуться в аэропорт вылета. Как отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров, самолёт благополучно вернулся в аэропорт Грозного. Лайнер встретила усиленная группировка сотрудников МЧС. Недалеко от взлетной полосы были припаркованы машины экстренных служб, в том числе пожарные и несколько машин скорой помощи. По информации главы Чечни, помощь экстренных служб никому из пассажиров и членов экипажа не потребовалась.
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происшествия, рамзан кадыров, грозный, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
17:57 29.07.2022 (обновлено: 18:09 29.07.2022)
 
За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт

За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт из "Внуково"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Резервный борт из аэропорта "Внуково" направляется за пассажирами самолета, подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в Грозный, сообщил директор аэропорта "Грозный" Альви Шахгериев.
"Резервный борт из Внуково сейчас вылетает. И согласно нашему расписанию дополнительному, они вылетят в Москву. Паники никакой нет", - сказал Шахгериев журналистам.
По его словам, на борту вернувшегося в аэропорт Грозного самолета было 128 человек. "Пассажиров приняли, обеспечили питанием, водой - все как положено", - добавил директор аэропорта.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", на лайнере сработала индикация давления в салоне, командир решил вернуться в аэропорт вылета. Как отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров, самолёт благополучно вернулся в аэропорт Грозного. Лайнер встретила усиленная группировка сотрудников МЧС. Недалеко от взлетной полосы были припаркованы машины экстренных служб, в том числе пожарные и несколько машин скорой помощи. По информации главы Чечни, помощь экстренных служб никому из пассажиров и членов экипажа не потребовалась.
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