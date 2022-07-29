https://ria.ru/20220729/samolet-1805943361.html

За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт

За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт - РИА Новости, 29.07.2022

За пассажирами вернувшегося в Грозный самолета направили резервный борт

Резервный борт из аэропорта "Внуково" направляется за пассажирами самолета, подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в Грозный,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:57

2022-07-29T17:57

2022-07-29T18:09

происшествия

рамзан кадыров

грозный

ютэйр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Резервный борт из аэропорта "Внуково" направляется за пассажирами самолета, подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в Грозный, сообщил директор аэропорта "Грозный" Альви Шахгериев.По его словам, на борту вернувшегося в аэропорт Грозного самолета было 128 человек. "Пассажиров приняли, обеспечили питанием, водой - все как положено", - добавил директор аэропорта.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", на лайнере сработала индикация давления в салоне, командир решил вернуться в аэропорт вылета. Как отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров, самолёт благополучно вернулся в аэропорт Грозного. Лайнер встретила усиленная группировка сотрудников МЧС. Недалеко от взлетной полосы были припаркованы машины экстренных служб, в том числе пожарные и несколько машин скорой помощи. По информации главы Чечни, помощь экстренных служб никому из пассажиров и членов экипажа не потребовалась.

https://ria.ru/20220617/pobeda-1795669479.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, рамзан кадыров, грозный, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм