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В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2" - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2" - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"
Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
экономика
сахалин-2
газпромбанк
россия
сжиженный природный газ
природный газ
банки
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты."Это никак не прерогатива Кремля - определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос,&nbsp;о каком банке может идти речь - о российской "дочке" европейского банка или о Газпромбанке.
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экономика, сахалин-2, газпромбанк, россия, сжиженный природный газ, природный газ, банки, дмитрий песков
13:53 29.07.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"

Песков заявил, что определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля

© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты.
"Это никак не прерогатива Кремля - определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каком банке может идти речь - о российской "дочке" европейского банка или о Газпромбанке.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 13:15
В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1"
 
ЭкономикаСахалин-2ГазпромбанкРоссиясжиженный природный газПриродный газБанкиДмитрий Песков
 
 
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