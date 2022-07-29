https://ria.ru/20220729/sakhalina-2-1805853495.html
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2" - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"
Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
2022-07-29T13:53
экономика
сахалин-2
газпромбанк
россия
сжиженный природный газ
природный газ
банки
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты."Это никак не прерогатива Кремля - определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каком банке может идти речь - о российской "дочке" европейского банка или о Газпромбанке.
https://ria.ru/20220707/sakhalin-1800912384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сахалин-2, газпромбанк, россия, сжиженный природный газ, природный газ, банки, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"
Песков заявил, что определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля