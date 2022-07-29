https://ria.ru/20220729/sakhalina-2-1805853495.html

В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"

В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2" - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о банке для оплаты СПГ с "Сахалина-2"

Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:53

2022-07-29T13:53

2022-07-29T13:53

экономика

сахалин-2

газпромбанк

россия

сжиженный природный газ

природный газ

банки

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155648/55/1556485523_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_141d844cbe209669f350c38c2268174a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Определять банки для оплаты СПГ с "Сахалина-2" не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты."Это никак не прерогатива Кремля - определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каком банке может идти речь - о российской "дочке" европейского банка или о Газпромбанке.

https://ria.ru/20220707/sakhalin-1800912384.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сахалин-2, газпромбанк, россия, сжиженный природный газ, природный газ, банки, дмитрий песков