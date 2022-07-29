https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html

В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"

В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"

Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:47

2022-07-29T13:47

2022-07-29T13:47

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

дмитрий песков

космос - риа наука

политика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не могу сказать, это по мере необходимости "Роскосмос" будет инициировать, если это будет нужно", - сказал Песков журналистам на вопрос, необходимо ли вносить изменения в стратегию развития "Роскосмоса" до 2025 года или основы госполитики в области космоса.Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Ранее глава он заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.

https://ria.ru/20220728/rogozin-1805557481.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, дмитрий песков, космос - риа наука, политика