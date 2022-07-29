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В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"
В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"
Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:47
2022-07-29T13:47
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
дмитрий песков
космос - риа наука
политика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не могу сказать, это по мере необходимости "Роскосмос" будет инициировать, если это будет нужно", - сказал Песков журналистам на вопрос, необходимо ли вносить изменения в стратегию развития "Роскосмоса" до 2025 года или основы госполитики в области космоса.Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Ранее глава он заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.
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юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, дмитрий песков, космос - риа наука, политика
13:47 29.07.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"

Песков заявил, что стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу сказать, это по мере необходимости "Роскосмос" будет инициировать, если это будет нужно", - сказал Песков журналистам на вопрос, необходимо ли вносить изменения в стратегию развития "Роскосмоса" до 2025 года или основы госполитики в области космоса.
Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Ранее глава он заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Юрий Борисов (Роскосмос)РоссияРоскосмосДмитрий ПесковКосмос - РИА НаукаПолитика
 
 
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