https://ria.ru/20220729/rekonstruktsiya-1805838253.html
Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году
Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году - РИА Новости, 29.07.2022
Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году
Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:09
2022-07-29T13:09
2022-07-29T13:09
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
переделкино
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805831262_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_2395e02ee4c378e4db68f1496c19687a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%", - сказал Бочкарев.По его словам, в частности, завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами уже готовы."Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон", - добавил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20220713/bkl-1802130953.html
москва
переделкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805831262_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_cb8eef047725e714782ce3cd94b3ba5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, переделкино, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино
для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%", - сказал Бочкарев.
По его словам, в частности, завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами уже готовы.
"Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон", - добавил заммэра.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве
и Московской области
и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.