https://ria.ru/20220729/rekonstruktsiya-1805838253.html

Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году

Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году - РИА Новости, 29.07.2022

Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году

Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:09

2022-07-29T13:09

2022-07-29T13:09

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

москва

переделкино

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%", - сказал Бочкарев.По его словам, в частности, завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами уже готовы."Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон", - добавил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20220713/bkl-1802130953.html

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переделкино

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Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, переделкино, общество