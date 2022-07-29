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Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году - РИА Новости, 29.07.2022
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Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году
Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году - РИА Новости, 29.07.2022
Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году
Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:09
2022-07-29T13:09
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
переделкино
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%", - сказал Бочкарев.По его словам, в частности, завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами уже готовы."Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон", - добавил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, переделкино, общество
13:09 29.07.2022
 

Бочкарев: реконструкцию ж/д станции Переделкино завершат к 2023 году

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение благоустройства территории у железнодорожного остановочного пункта Переделкино
Проектное решение благоустройства территории у железнодорожного остановочного пункта Переделкино
© Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. Реконструкцию железнодорожной станции Переделкино в Москве планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%", - сказал Бочкарев.
По его словам, в частности, завершаются работы по устройству входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами уже готовы.
"Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон", - добавил заммэра.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
13 июля, 10:44
Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМоскваПеределкиноОбщество
 
 
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