https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html

В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования

В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования - РИА Новости, 29.07.2022

В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования

Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:29

2022-07-29T21:29

2022-07-29T21:29

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении работ по установке газгольдера произошла разгерметизация оборудования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html

новая москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, новая москва