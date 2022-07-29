https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования - РИА Новости, 29.07.2022
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования
Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:29
2022-07-29T21:29
2022-07-29T21:29
происшествия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767315270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fda1c07732752b357f4600230d1bdc04.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении работ по установке газгольдера произошла разгерметизация оборудования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767315270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6e319b2b97d0e067c8b6bec3091fe03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования
Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении работ по установке газгольдера произошла разгерметизация оборудования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Обстоятельства ЧП выясняются.