Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования - РИА Новости, 29.07.2022
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования
Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:29
2022-07-29T21:29
происшествия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767315270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fda1c07732752b357f4600230d1bdc04.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении работ по установке газгольдера произошла разгерметизация оборудования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767315270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6e319b2b97d0e067c8b6bec3091fe03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва
21:29 29.07.2022
 
В Новой Москве трое рабочих пострадали при установке газового оборудования

Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве

© "Мосгаз"Проверка газового оборудования в квартире
Проверка газового оборудования в квартире
© "Мосгаз"
Проверка газового оборудования в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при установке газового оборудования в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении работ по установке газгольдера произошла разгерметизация оборудования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих. Обстоятельства ЧП выясняются.
Потолок обрушился в детском саду в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 15:41
В подмосковном Видном трое детей пострадали в детском саду
 
ПроисшествияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала