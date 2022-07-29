https://ria.ru/20220729/prigovor-1805997413.html

В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине

В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине - РИА Новости, 29.07.2022

В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине

Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:00

2022-07-29T22:00

2022-07-29T22:42

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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том числе пытаясь нелегально перейти границу между двумя странами, сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры."Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Бреста, которому инкриминировано покушение на участие гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно покушение на участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор, фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.Установлено, что в апреле 2022 года мужчина через интернет выяснил порядок и возможные способы зачисления в вооруженные формирования Украины, а также связывался с их представителями."Для реализации своего замысла в середине апреля нетрезвый (обвиняемый – ред.) отправился на такси в Малоритский район в пограничную зону на государственной границе Республики Беларусь с Украиной. Прибыв на место, обвиняемый пытался пересечь границу в направлении Украины, в том числе вне установленного пункта пропуска, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан правоохранительными органами", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20220729/zagovor-1805906521.html

https://ria.ru/20220721/naemniki-1804046587.html

украина

брест

брестская область

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в мире, украина, брест, брестская область, белоруссия