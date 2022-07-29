22:00 29.07.2022 (обновлено: 22:42 29.07.2022)
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине
В Белоруссии приговорили местного жителя к 2,5 годам колонии за желание воевать на Украине
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том числе пытаясь нелегально перейти границу между двумя странами, сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры.
"Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Бреста, которому инкриминировано покушение на участие гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно покушение на участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор, фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.
Установлено, что в апреле 2022 года мужчина через интернет выяснил порядок и возможные способы зачисления в вооруженные формирования Украины, а также связывался с их представителями.
"Для реализации своего замысла в середине апреля нетрезвый (обвиняемый – ред.) отправился на такси в Малоритский район в пограничную зону на государственной границе Республики Беларусь с Украиной. Прибыв на место, обвиняемый пытался пересечь границу в направлении Украины, в том числе вне установленного пункта пропуска, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.