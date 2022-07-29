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В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
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В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине - РИА Новости, 29.07.2022
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине
Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:00
2022-07-29T22:42
в мире
украина
брест
брестская область
белоруссия
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том числе пытаясь нелегально перейти границу между двумя странами, сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры."Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Бреста, которому инкриминировано покушение на участие гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно покушение на участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор, фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.Установлено, что в апреле 2022 года мужчина через интернет выяснил порядок и возможные способы зачисления в вооруженные формирования Украины, а также связывался с их представителями."Для реализации своего замысла в середине апреля нетрезвый (обвиняемый – ред.) отправился на такси в Малоритский район в пограничную зону на государственной границе Республики Беларусь с Украиной. Прибыв на место, обвиняемый пытался пересечь границу в направлении Украины, в том числе вне установленного пункта пропуска, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан правоохранительными органами", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
https://ria.ru/20220729/zagovor-1805906521.html
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в мире, украина, брест, брестская область, белоруссия
22:00 29.07.2022 (обновлено: 22:42 29.07.2022)
 
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за желание воевать на Украине

В Белоруссии приговорили местного жителя к 2,5 годам колонии за желание воевать на Украине

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил жителя Бреста к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он пытался вступить в вооруженные формирования Украины, в том числе пытаясь нелегально перейти границу между двумя странами, сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры.
"Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Бреста, которому инкриминировано покушение на участие гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно покушение на участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
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Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор, фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.
Установлено, что в апреле 2022 года мужчина через интернет выяснил порядок и возможные способы зачисления в вооруженные формирования Украины, а также связывался с их представителями.
"Для реализации своего замысла в середине апреля нетрезвый (обвиняемый – ред.) отправился на такси в Малоритский район в пограничную зону на государственной границе Республики Беларусь с Украиной. Прибыв на место, обвиняемый пытался пересечь границу в направлении Украины, в том числе вне установленного пункта пропуска, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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