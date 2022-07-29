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Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220729/pozhary-1805870876.html
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2022
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров
Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:50
2022-07-29T14:50
тюменская область
происшествия
республика коми
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор Александр Моор.Лесопожарные формирования перебросили в связи с высоким классом пожарной опасности в республике, распространению пожаров способствуют жаркая сухая погода и шквалистый ветер, огнем пройдено уже более 5,2 тысячи гектаров."Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тысяч гектаров… Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - написал Моор в Telegram-канале.Тюменский губернатор выразил уверенность, что тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны.Тюменская область в 2021 году сама столкнулась с проблемой лесных пожаров, с 11 мая по 8 июня прошлого года в регионе действовал режим ЧС. Справиться с ситуацией тюменцам помогали работники парашютно-десантной службы ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники парашютно-десантной службы Свердловской области, Югры, Ямала. Были задействованы вертолеты МИ-8, МИ-26 с водосливными устройствами и самолет ИЛ-76 МЧС России.
https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html
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происшествия, республика коми, тюменская область, россия, александр моор
14:50 29.07.2022
 
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров

Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор Александр Моор.
Лесопожарные формирования перебросили в связи с высоким классом пожарной опасности в республике, распространению пожаров способствуют жаркая сухая погода и шквалистый ветер, огнем пройдено уже более 5,2 тысячи гектаров.
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"Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тысяч гектаров… Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - написал Моор в Telegram-канале.
Тюменский губернатор выразил уверенность, что тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны.
Тюменская область в 2021 году сама столкнулась с проблемой лесных пожаров, с 11 мая по 8 июня прошлого года в регионе действовал режим ЧС. Справиться с ситуацией тюменцам помогали работники парашютно-десантной службы ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники парашютно-десантной службы Свердловской области, Югры, Ямала. Были задействованы вертолеты МИ-8, МИ-26 с водосливными устройствами и самолет ИЛ-76 МЧС России.
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Тюменская областьПроисшествияРеспублика КомиТюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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