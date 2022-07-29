https://ria.ru/20220729/pozhary-1805870876.html
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2022
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров
Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:50
2022-07-29T14:50
2022-07-29T14:50
тюменская область
происшествия
республика коми
тюменская область
россия
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481036_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_71c5f72632c2f3439797c9db98ff4e19.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор Александр Моор.Лесопожарные формирования перебросили в связи с высоким классом пожарной опасности в республике, распространению пожаров способствуют жаркая сухая погода и шквалистый ветер, огнем пройдено уже более 5,2 тысячи гектаров."Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тысяч гектаров… Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - написал Моор в Telegram-канале.Тюменский губернатор выразил уверенность, что тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны.Тюменская область в 2021 году сама столкнулась с проблемой лесных пожаров, с 11 мая по 8 июня прошлого года в регионе действовал режим ЧС. Справиться с ситуацией тюменцам помогали работники парашютно-десантной службы ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники парашютно-десантной службы Свердловской области, Югры, Ямала. Были задействованы вертолеты МИ-8, МИ-26 с водосливными устройствами и самолет ИЛ-76 МЧС России.
https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html
https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html
республика коми
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481036_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c8d4bef74a77a26dbc218764d4d32aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, тюменская область, россия, александр моор
Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров
Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров