https://ria.ru/20220729/pozhary-1805870876.html

Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров

Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2022

Сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров

Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:50

2022-07-29T14:50

2022-07-29T14:50

тюменская область

происшествия

республика коми

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы направили в Коми для тушения лесных пожаров, специалисты уже приступили к работе, сообщил тюменский губернатор Александр Моор.Лесопожарные формирования перебросили в связи с высоким классом пожарной опасности в республике, распространению пожаров способствуют жаркая сухая погода и шквалистый ветер, огнем пройдено уже более 5,2 тысячи гектаров."Двадцать пять сотрудников тюменской авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тысяч гектаров… Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - написал Моор в Telegram-канале.Тюменский губернатор выразил уверенность, что тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны.Тюменская область в 2021 году сама столкнулась с проблемой лесных пожаров, с 11 мая по 8 июня прошлого года в регионе действовал режим ЧС. Справиться с ситуацией тюменцам помогали работники парашютно-десантной службы ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники парашютно-десантной службы Свердловской области, Югры, Ямала. Были задействованы вертолеты МИ-8, МИ-26 с водосливными устройствами и самолет ИЛ-76 МЧС России.

https://ria.ru/20220727/zapovedniki-1805221334.html

https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html

республика коми

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика коми, тюменская область, россия, александр моор