https://ria.ru/20220729/pozharnye-1805747250.html
В МЧС дали оценку действиям пожарных при тушении огня в хостеле в Москве
В МЧС дали оценку действиям пожарных при тушении огня в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
В МЧС дали оценку действиям пожарных при тушении огня в хостеле в Москве
Пожарные в ходе тушения пожара в хостеле на юге Москвы действовали правильно, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:45
2022-07-29T03:45
2022-07-29T09:17
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожарные в ходе тушения пожара в хостеле на юге Москвы действовали правильно, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.При этом Румянцев ранее заявил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
https://ria.ru/20220729/delo-1805742628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
03:45 29.07.2022 (обновлено: 09:17 29.07.2022)
В МЧС дали оценку действиям пожарных при тушении огня в хостеле в Москве
В МЧС заявили, что пожарные действовали грамотно при тушении пожара в московском хостеле