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Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали

Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали - РИА Новости, 29.07.2022

Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали

Посетители отеля в турецком Мармарисе, где в пятницу вспыхнул лесной пожар, эвакуированы, пострадавших нет, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:37

2022-07-29T17:37

2022-07-29T17:39

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Посетители отеля в турецком Мармарисе, где в пятницу вспыхнул лесной пожар, эвакуированы, пострадавших нет, передает телеканал A Haber.Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли."Все посетители отеля эвакуированы", - передал телеканал.Огонь тушат пять самолетов и восемь вертолетов.

https://ria.ru/20220714/pozhary-1802327116.html

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