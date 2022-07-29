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Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали
Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали - РИА Новости, 29.07.2022
Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали
Посетители отеля в турецком Мармарисе, где в пятницу вспыхнул лесной пожар, эвакуированы, пострадавших нет, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:37
2022-07-29T17:37
2022-07-29T17:39
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Посетители отеля в турецком Мармарисе, где в пятницу вспыхнул лесной пожар, эвакуированы, пострадавших нет, передает телеканал A Haber.Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли."Все посетители отеля эвакуированы", - передал телеканал.Огонь тушат пять самолетов и восемь вертолетов.
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17:37 29.07.2022 (обновлено: 17:39 29.07.2022)
Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул лесной пожар, эвакуировали
Всех постояльцев отеля в Мармарисе, где вспыхнул пожар, эвакуировали, пострадавших нет