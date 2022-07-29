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Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео - РИА Новости, 29.07.2022
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Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео - РИА Новости, 29.07.2022
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:31
2022-07-29T15:07
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек.На кадрах, снятых жильцами соседнего дома, слышны звуки бьющегося стекла и крики. Из окон валит густой черный дым. Очевидцы пытаются помочь застрявшим в помещении людям.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице минувшей ночью. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".Владельца хостела доставили на допрос. Как отмечала прокуратура Москвы, ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
14:31 29.07.2022 (обновлено: 15:07 29.07.2022)
 
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео

Опубликовано видео с места пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу МосквеПожар в хостеле на юго-востоке Москвы
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек.
На кадрах, снятых жильцами соседнего дома, слышны звуки бьющегося стекла и крики. Из окон валит густой черный дым. Очевидцы пытаются помочь застрявшим в помещении людям.
Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице минувшей ночью. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.
Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
Владельца хостела доставили на допрос. Как отмечала прокуратура Москвы, ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
13:57
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в московском хостеле
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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