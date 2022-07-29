https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html

Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео

Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео - РИА Новости, 29.07.2022

Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео

Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:31

2022-07-29T14:31

2022-07-29T15:07

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек.На кадрах, снятых жильцами соседнего дома, слышны звуки бьющегося стекла и крики. Из окон валит густой черный дым. Очевидцы пытаются помочь застрявшим в помещении людям.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице минувшей ночью. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".Владельца хостела доставили на допрос. Как отмечала прокуратура Москвы, ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805855282.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы