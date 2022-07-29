https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео - РИА Новости, 29.07.2022
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:31
2022-07-29T14:31
2022-07-29T15:07
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805745634_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_c9eba9a3d2c1ecbe812dca66a1bcfaf9.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео с места пожара в хостеле на юге Москвы, жертвами которого стали восемь человек.На кадрах, снятых жильцами соседнего дома, слышны звуки бьющегося стекла и крики. Из окон валит густой черный дым. Очевидцы пытаются помочь застрявшим в помещении людям.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице минувшей ночью. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали.Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".Владельца хостела доставили на допрос. Как отмечала прокуратура Москвы, ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805855282.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805745634_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f4c1827c42e5c35f0f4425be544cd72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
14:31 29.07.2022 (обновлено: 15:07 29.07.2022)
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
Опубликовано видео с места пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве