https://ria.ru/20220729/pozhar-1805739490.html

На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие

На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022

На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие

Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:53

2022-07-29T00:53

2022-07-29T09:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2.По его словам, возгорание уже локализовано.Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.

https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html

москва

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва