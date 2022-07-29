https://ria.ru/20220729/pozhar-1805739490.html
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие
Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:53
2022-07-29T00:53
2022-07-29T09:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2.По его словам, возгорание уже локализовано.Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
00:53 29.07.2022 (обновлено: 09:20 29.07.2022)
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие
На юго-востоке Москвы произошел пожар на первом этаже жилого дома, есть погибшие
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Пожар произошел на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2.
"Спасен один человек со второго этажа, но есть погибшие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание уже локализовано.
Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.