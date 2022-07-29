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На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
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На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие
Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:53
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2.По его словам, возгорание уже локализовано.Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.
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происшествия, москва
00:53 29.07.2022 (обновлено: 09:20 29.07.2022)
 
На юго-востоке Москвы загорелась многоэтажка, есть погибшие

На юго-востоке Москвы произошел пожар на первом этаже жилого дома, есть погибшие

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, есть погибшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Пожар произошел на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2.
"Спасен один человек со второго этажа, но есть погибшие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание уже локализовано.
Согласно данным из справочных ресурсов, по этому адресу находится хостел.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:51
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
 
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