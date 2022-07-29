Главы муфтиятов поздравили мусульман с новым годом по исламскому календарю
Главы муфтиятов России поздравили мусульман с новым годом по исламскому календарю
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Главы российских муфтиятов поздравили мусульманскую общину России с новым 1444 годом, который наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца в пятницу.
"Смена лет, скоротечность времени – это назидание людям о бренности нашего мира, о невозможности вернуть время назад и наверстать упущенное. Человек один раз приходит в этот мир, один раз живет в нем и один раз предстает перед своим Творцом и держит ответ за свои совершенные действия и помыслы. Вернуться и заново прожить жизнь, совершая только богоугодные дела и сторонясь запретного, человек не сможет. Я молю Всемогущего и Всемилостивого Аллаха принять все наши благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах! Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие единоверцы, провести наступающий год в молитвах и благих поступках, в счастье и благоденствии", – говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в официальном канале ДУМ РФ в Telegram.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в опубликованном на сайте ДУМ республики поздравлении напомнил, что каждый мусульманин должен планировать свою жизнь в соответствии с летоисчислением от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину.
"И трудности, и блага постигают нас с единственным божественным умыслом: выявить среди них истинных верующих и лицемеров. Ни одно страдание не приходит без награды за проявленное терпение, и ни одна бренная выгода не даруется без испытаний преданности Аллаху. Дорогие единоверцы! В новом 1444 году по Хиджре я молю Всевышнего о том, чтобы Он ниспослал благополучие в каждый дом, позволил нам совершить наши добрые дела и намерения, даровал мира и благоденствия нашей стране и республике, а также процветания для всей мусульманской уммы. Пусть Аллах позволит нам в следующем году идти по истинному пути, не сбиваясь и сохраняя в сердце заветы Всевышнего, любовь к Нему и свою богобоязненность", – добавил муфтий Татарстана.
По григорианскому календарю переселение Пророка из Мекки в Медину произошло в 622 году. Новый год начинается с месяца мухаррам (в переводе - "запретный"). Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены.
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