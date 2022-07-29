https://ria.ru/20220729/pozdravlenie-1806006657.html

Главы муфтиятов поздравили мусульман с новым годом по исламскому календарю

Главы муфтиятов поздравили мусульман с новым годом по исламскому календарю - РИА Новости, 29.07.2022

Главы муфтиятов поздравили мусульман с новым годом по исламскому календарю

Главы российских муфтиятов поздравили мусульманскую общину России с новым 1444 годом, который наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:36

2022-07-29T23:36

2022-07-29T23:36

религия

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мекка

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равиль гайнутдин

камиль самигуллин

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Главы российских муфтиятов поздравили мусульманскую общину России с новым 1444 годом, который наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца в пятницу."Смена лет, скоротечность времени – это назидание людям о бренности нашего мира, о невозможности вернуть время назад и наверстать упущенное. Человек один раз приходит в этот мир, один раз живет в нем и один раз предстает перед своим Творцом и держит ответ за свои совершенные действия и помыслы. Вернуться и заново прожить жизнь, совершая только богоугодные дела и сторонясь запретного, человек не сможет. Я молю Всемогущего и Всемилостивого Аллаха принять все наши благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах! Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие единоверцы, провести наступающий год в молитвах и благих поступках, в счастье и благоденствии", – говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в официальном канале ДУМ РФ в Telegram.Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в опубликованном на сайте ДУМ республики поздравлении напомнил, что каждый мусульманин должен планировать свою жизнь в соответствии с летоисчислением от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину."И трудности, и блага постигают нас с единственным божественным умыслом: выявить среди них истинных верующих и лицемеров. Ни одно страдание не приходит без награды за проявленное терпение, и ни одна бренная выгода не даруется без испытаний преданности Аллаху. Дорогие единоверцы! В новом 1444 году по Хиджре я молю Всевышнего о том, чтобы Он ниспослал благополучие в каждый дом, позволил нам совершить наши добрые дела и намерения, даровал мира и благоденствия нашей стране и республике, а также процветания для всей мусульманской уммы. Пусть Аллах позволит нам в следующем году идти по истинному пути, не сбиваясь и сохраняя в сердце заветы Всевышнего, любовь к Нему и свою богобоязненность", – добавил муфтий Татарстана.По григорианскому календарю переселение Пророка из Мекки в Медину произошло в 622 году. Новый год начинается с месяца мухаррам (в переводе - "запретный"). Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены.

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

https://ria.ru/20220221/musulmane-1774112480.html

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россия, мекка, медина, равиль гайнутдин, камиль самигуллин