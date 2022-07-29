https://ria.ru/20220729/postradavshie-1805742785.html

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2022

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек

Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:03

2022-07-29T02:03

2022-07-29T09:24

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.Ранее МЧС сообщало о трех пострадавших."️Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html

россия

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Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы