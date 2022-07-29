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Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2022
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Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2022
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек
Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:03
2022-07-29T09:24
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.Ранее МЧС сообщало о трех пострадавших."️Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
02:03 29.07.2022 (обновлено: 09:24 29.07.2022)
 
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек

Число пострадавших при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы выросло до четырех человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Ранее МЧС сообщало о трех пострадавших.
"️Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:51
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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