https://ria.ru/20220729/postradavshie-1805742785.html
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2022
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек
Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:03
2022-07-29T02:03
2022-07-29T09:24
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805764602_0:410:2731:1946_1920x0_80_0_0_efc075bac2c92324724ffe59cec6efc7.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором погибли восемь человек, выросло до четырех, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.Ранее МЧС сообщало о трех пострадавших."️Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805764602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2adbec429960f92eb0197df79c15f5e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
02:03 29.07.2022 (обновлено: 09:24 29.07.2022)
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до четырех человек
Число пострадавших при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы выросло до четырех человек