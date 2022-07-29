https://ria.ru/20220729/pokushenie-1805803332.html

В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки

В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки - РИА Новости, 29.07.2022

В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки

Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:32

2022-07-29T11:32

2022-07-29T11:32

происшествия

россия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное управление СК РФ и прокуратура."Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, по предварительной информации, днем 28 июля в одной из деревень Торопецкого района "8-летняя девочка каталась на велосипеде с 16-летним подростком". У оврага рядом с заброшенным домом между ними произошёл конфликт."Подросток неустановленным предметом стал наносить малолетнему ребёнку множественные удары в область головы и остановился только тогда, когда девочка сделала вид, что потеряла сознание. Мальчик испугался и убежал. Девочку обнаружила в овраге мама, которая пошла искать ребёнка", - уточняется в сообщении. Отмечается, что девочка госпитализирована и "находится в тяжелом состоянии".Прокуратура Торопецкого района Тверской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793663706.html

https://ria.ru/20220417/sk-1783953547.html

россия

тверская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)