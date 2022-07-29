Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/pokushenie-1805803332.html
В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки
В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки - РИА Новости, 29.07.2022
В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки
Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:32
2022-07-29T11:32
происшествия
россия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное управление СК РФ и прокуратура."Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, по предварительной информации, днем 28 июля в одной из деревень Торопецкого района "8-летняя девочка каталась на велосипеде с 16-летним подростком". У оврага рядом с заброшенным домом между ними произошёл конфликт."Подросток неустановленным предметом стал наносить малолетнему ребёнку множественные удары в область головы и остановился только тогда, когда девочка сделала вид, что потеряла сознание. Мальчик испугался и убежал. Девочку обнаружила в овраге мама, которая пошла искать ребёнка", - уточняется в сообщении. Отмечается, что девочка госпитализирована и "находится в тяжелом состоянии".Прокуратура Торопецкого района Тверской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793663706.html
https://ria.ru/20220417/sk-1783953547.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:32 29.07.2022
 
В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки

В Тверской области задержали подростка по подозрению в покушении на убийство девочки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное управление СК РФ и прокуратура.
"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 10:14
В Нижнем Новгороде подросток зарезал сверстника
Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, по предварительной информации, днем 28 июля в одной из деревень Торопецкого района "8-летняя девочка каталась на велосипеде с 16-летним подростком". У оврага рядом с заброшенным домом между ними произошёл конфликт.
"Подросток неустановленным предметом стал наносить малолетнему ребёнку множественные удары в область головы и остановился только тогда, когда девочка сделала вид, что потеряла сознание. Мальчик испугался и убежал. Девочку обнаружила в овраге мама, которая пошла искать ребёнка", - уточняется в сообщении. Отмечается, что девочка госпитализирована и "находится в тяжелом состоянии".
Прокуратура Торопецкого района Тверской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 11:57
Кировский подросток зарезал сестру
 
ПроисшествияРоссияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала