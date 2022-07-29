В Тверской области подростка заподозрили в покушении на убийство девочки
В Тверской области задержали подростка по подозрению в покушении на убийство девочки
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка подозревают в покушении на убийство восьмилетней девочки в Тверской области, он задержан, сообщили региональные следственное управление СК РФ и прокуратура.
"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, по предварительной информации, днем 28 июля в одной из деревень Торопецкого района "8-летняя девочка каталась на велосипеде с 16-летним подростком". У оврага рядом с заброшенным домом между ними произошёл конфликт.
"Подросток неустановленным предметом стал наносить малолетнему ребёнку множественные удары в область головы и остановился только тогда, когда девочка сделала вид, что потеряла сознание. Мальчик испугался и убежал. Девочку обнаружила в овраге мама, которая пошла искать ребёнка", - уточняется в сообщении. Отмечается, что девочка госпитализирована и "находится в тяжелом состоянии".
Прокуратура Торопецкого района Тверской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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