https://ria.ru/20220729/podtopleniya-1805844198.html

В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений

В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений - РИА Новости, 29.07.2022

В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений

Защитные земляные валы создают в поселке Биофабрика города Читы для защиты от подтоплений, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:31

2022-07-29T13:31

2022-07-29T13:31

происшествия

чита

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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Защитные земляные валы создают в поселке Биофабрика города Читы для защиты от подтоплений, сообщает администрация города.Резкий подъем уровня воды в реке Чита произошел за последние сутки. В городе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений домов. В Ингодинском районе города начали эвакуировать маломобильных граждан."В поселке Биофабрика ведется отсыпка береговой линии и создание защитных земляных валов для защиты территория от подтопления. Работают восемь самосвалов, погрузчик, ожидается прибытие грейдера", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.Как уточняется, на месте находится руководитель администрации города Александр Сапожников. В работах по защите территории принимают участие жители окрестных домов.

https://ria.ru/20220628/tsiklon-1798597866.html

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2022

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происшествия, чита