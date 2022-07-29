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В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений - РИА Новости, 29.07.2022
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В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений
В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений - РИА Новости, 29.07.2022
В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений
Защитные земляные валы создают в поселке Биофабрика города Читы для защиты от подтоплений, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:31
2022-07-29T13:31
происшествия
чита
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Защитные земляные валы создают в поселке Биофабрика города Читы для защиты от подтоплений, сообщает администрация города.Резкий подъем уровня воды в реке Чита произошел за последние сутки. В городе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений домов. В Ингодинском районе города начали эвакуировать маломобильных граждан."В поселке Биофабрика ведется отсыпка береговой линии и создание защитных земляных валов для защиты территория от подтопления. Работают восемь самосвалов, погрузчик, ожидается прибытие грейдера", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.Как уточняется, на месте находится руководитель администрации города Александр Сапожников. В работах по защите территории принимают участие жители окрестных домов.
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происшествия, чита
13:31 29.07.2022
 
В читинском поселке создают защитные земляные валы от подтоплений

Администрация Читы сообщила, что в поселке Биофабрика роют защитные валы от подтоплений

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Защитные земляные валы создают в поселке Биофабрика города Читы для защиты от подтоплений, сообщает администрация города.
Резкий подъем уровня воды в реке Чита произошел за последние сутки. В городе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений домов. В Ингодинском районе города начали эвакуировать маломобильных граждан.
"В поселке Биофабрика ведется отсыпка береговой линии и создание защитных земляных валов для защиты территория от подтопления. Работают восемь самосвалов, погрузчик, ожидается прибытие грейдера", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
Как уточняется, на месте находится руководитель администрации города Александр Сапожников. В работах по защите территории принимают участие жители окрестных домов.
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