https://ria.ru/20220729/pelosi-1806008361.html

Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань

Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань - РИА Новости, 29.07.2022

Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:54

2022-07-29T23:54

2022-07-29T23:54

в мире

джо байден

си цзиньпин

китай

тайвань

конгресс сша

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем.По словам политика, цель вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос состоит лишь в том, чтобы "создать проблем и заработать денег".Как сообщали американские СМИ, Пелоси в пятницу отправится в азиатское турне, она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ожидается также, что спикер посетит Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности.В четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а китайская сторона в свою очередь заявила, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".О возможном визите спикера на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения Пелоси коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.

https://ria.ru/20220729/poezdka-1805996200.html

https://ria.ru/20220729/pelosi-1806007219.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, си цзиньпин, китай, тайвань, конгресс сша, сша, оон