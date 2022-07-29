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Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань - РИА Новости, 29.07.2022
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Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань
Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань - РИА Новости, 29.07.2022
Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:54
2022-07-29T23:54
в мире
джо байден
си цзиньпин
китай
тайвань
конгресс сша
сша
оон
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем.По словам политика, цель вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос состоит лишь в том, чтобы "создать проблем и заработать денег".Как сообщали американские СМИ, Пелоси в пятницу отправится в азиатское турне, она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ожидается также, что спикер посетит Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности.В четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а китайская сторона в свою очередь заявила, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".О возможном визите спикера на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения Пелоси коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.
https://ria.ru/20220729/poezdka-1805996200.html
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в мире, джо байден, си цзиньпин, китай, тайвань, конгресс сша, сша, оон
23:54 29.07.2022
 
Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань

Трамп считает, что возможная поездка Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с Китаем.
"Она сделает только хуже", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам политика, цель вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос состоит лишь в том, чтобы "создать проблем и заработать денег".
Как сообщали американские СМИ, Пелоси в пятницу отправится в азиатское турне, она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Ожидается также, что спикер посетит Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 21:50
Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию
В четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а китайская сторона в свою очередь заявила, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".
О возможном визите спикера на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения Пелоси коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.
Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 23:42
Тайна визита Пелоси на Тайвань говорит о неопределенности, сказал эксперт
 
В миреДжо БайденСи ЦзиньпинКитайТайваньКонгресс СШАСШАООН
 
 
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